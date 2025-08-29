Σενγκούν: «Ήθελα να μπω ξανά στο ματς, ήταν απόφαση του προπονητή»

Ο Άλπερεν Σενγκούν δεν κατάφερε να πετύχει triple-double στο ματς της Τουρκίας με την Τσεχία και ανέφερε πως ήταν απόφαση του Εργκίν Αταμάν να μην περάσει ξανά στο παρκέ.

Η Τουρκία επικράτησε με 92-78 απέναντι στην Τσεχία, με τον Άλπερεν Σενγκούν να κάνει μία τρομερή εμφάνιση με 23 πόντους, 12 ριμπάουντ και 9 ασίστ.

Παρά το ότι χρειαζόταν μόνο μία ασίστ για το triple-double ο Εργκίν Αταμάν τον έβγαλε από το παρκέ με τρία λεπτά να μένουν για το τέλος. Ο αστέρας των Ρόκετς σε δηλώσεις του μετά τόνισε πως ήθελε να μείνει στον αγώνα, όμως ήταν απόφαση του προπονητή του. Βέβαια, υπογράμμισε πως έχει ακόμα αρκετά παιχνίδια για να το καταφέρει.

Αναλυτικά τα όσα είπε στο «BasketNews»:

«Οι συμπαίκτες μου μου είπαν πως έπρεπε να δώσω ακόμα μία ασίστ. Ήθελα να μπω ξανά στο ματς, αλλά ήταν απόφαση του προπονητή. Έχουμε πολλά ακόμα ματς, οπότε θα έχω την ευκαιρία να το κάνει».

