Τρομερός Βαλαντσιούνας με 19 πόντους και 3 τρίποντα στο ημίχρονο κόντρα στο Μαυροβούνιο (vid)

Ο άσος των Νάγκετς έβαλε μόνος του τις βάσεις για τη δεύτερη νίκη της ομάδας του Ρίμας Κουρτινάιτις, μετρώντας ήδη σε 13:05 λεπτά 19 πόντους και 5 ριμπάουντ, με 25 βαθμούς στο σύστημα αξιολόγησης.
Ο Βαλαντσιούνας μετράει συνολικά 3/4 τρίποντα και 5/5 δίποντα, χωρίς να έχει εκτελέσει καν βολές, έχοντας ακόμα και μία τελική πάσα.
Το Pamestoixima.gr στην καρδιά του Eurobasket 2025
JV IS UNCONSCIOUS - 19PTS AND COUNTING!!!! 😵#EuroBasket https://t.co/thyvIV11ui pic.twitter.com/HzAfITxfRd— FIBA EuroBasket (@EuroBasket) August 29, 2025