Τρομερός Βαλαντσιούνας με 19 πόντους και 3 τρίποντα στο ημίχρονο κόντρα στο Μαυροβούνιο (vid)

Τρομερός ο Γιόνας Βαλαντσιούνας στο πρώτο ημίχρονο της Λιθουανίας κόντρα στο Μαυροβούνιο με 19 πόντους και 3 τρίποντα!

Ο άσος των Νάγκετς έβαλε μόνος του τις βάσεις για τη δεύτερη νίκη της ομάδας του Ρίμας Κουρτινάιτις, μετρώντας ήδη σε 13:05 λεπτά 19 πόντους και 5 ριμπάουντ, με 25 βαθμούς στο σύστημα αξιολόγησης.

Ο Βαλαντσιούνας μετράει συνολικά 3/4 τρίποντα και 5/5 δίποντα, χωρίς να έχει εκτελέσει καν βολές, έχοντας ακόμα και μία τελική πάσα.

Το Pamestoixima.gr στην καρδιά του Eurobasket 2025

Η μεγάλη γιορτή του ευρωπαϊκού μπάσκετ είναι εδώ! Ζεις κι εσύ τον παλμό του Eurobasket 2025 μαζί με το Pamestoixima.gr, εκεί που θα βρεις εκατοντάδες επιλογές για στοίχημα στο Eurobasket τόσο πριν, όσο και κατά τη διάρκεια της διοργάνωσης. Στο Pamestoixima.gr είναι εξασφαλισμένη μια μοναδική στοιχηματική εμπειρία με μακροχρόνια & ειδικά στοιχήματα Eurobasket και μοναδικές προσφορές* για όλους!