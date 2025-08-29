Top-10: Στην τρίτη θέση ο Γιάννης, στην δεύτερη ο Ουίλις της Κύπρου (vid)

Δείτε το Top-10 της δεύτερης μέρας του Eurobasket 2025 με έντονη... ελληνοκυπριακή παρουσία.

Η FIBA δημοσίευσε το Top-10 της δεύτερης μέρας του Eurobasket 2025, με έντονη ελληνική και κυπριακή παρουσία.

Στην έκτη θέση βρίσκεται το κλέψιμο και το καλάθι του Τίγκα και στην τρίτη το εντυπωσιακό κάρφωμα του Γιάννη Αντετοκούνμπο. Ακόμη, στην δεύτερη είναι το τρομερό κάρφωμα του Ντάραλ Ουίλις της Κύπρου.

Τέλος, στην κορυφή είναι η όμορφη συνεργασία του Άλεξ Σαρ με τον Ζακαρί Ρισασέ.

Δείτε το βίντεο: