Η πρώτη προπόνηση του Σορτς και η... τρέλα με την είσοδο στο «Telekom Center Athens» (vid)

Δείτε στιγμές από την είσοδο του Τι Τζέι Σορτς στα αποδυτήρια του Παναθηναϊκού AKTOR, από τον ενθουσιασμό του όταν βγήκε στο glass floor και από την πρώτο του προπόνηση με τα πράσινα.

Ο Παναθηναϊκός AKTOR κατάφερε να ντύσει στα πράσινα τον Τι Τζέι Σορτς και να βελτιώσει σημαντικά το ρόστερ του. Ο Αμερικανός έχει πραγματοποιήσει την πρώτη του προπόνηση με το «τριφύλλι» και η ΚΑΕ δημοσίευσε ένα βίντεο με τις πρώτες του στιγμές στις εγκαταστάσεις της ομάδας.

Στο βίντεο υπάρχουν στιγμές από την είσοδό του στα αποδυτήρια, από την συνάντηση με τους συμπαίκτες του και ξεχώρισε η ατάκα του όταν μπήκε στο «Telekom Center Athens». «Τρελό κάθε φορά που μπαίνω εδώ πέρα. Είναι σα να μπορείς να αισθανθείς την ενέργεια κατευθείαν» είπε χαρακτηριστικά.

Δείτε το βίντεο: