Η πρώτη προπόνηση του Σορτς και η... τρέλα με την είσοδο στο «Telekom Center Athens» (vid)

Ο Παναθηναϊκός AKTOR κατάφερε να ντύσει στα πράσινα τον Τι Τζέι Σορτς και να βελτιώσει σημαντικά το ρόστερ του. Ο Αμερικανός έχει πραγματοποιήσει την πρώτη του προπόνηση με το «τριφύλλι» και η ΚΑΕ δημοσίευσε ένα βίντεο με τις πρώτες του στιγμές στις εγκαταστάσεις της ομάδας.
Στο βίντεο υπάρχουν στιγμές από την είσοδό του στα αποδυτήρια, από την συνάντηση με τους συμπαίκτες του και ξεχώρισε η ατάκα του όταν μπήκε στο «Telekom Center Athens». «Τρελό κάθε φορά που μπαίνω εδώ πέρα. Είναι σα να μπορείς να αισθανθείς την ενέργεια κατευθείαν» είπε χαρακτηριστικά.
Δείτε το βίντεο:
𝐓𝐉 𝐒𝐡𝐨𝐫𝐭𝐬 𝐢𝐬 𝐠𝐞𝐭𝐭𝐢𝐧𝐠 𝐬𝐭𝐚𝐫𝐭𝐞𝐝 ☘️— Panathinaikos BC (@Paobcgr) August 29, 2025
From his first steps into the locker room and meeting his new teammates & coaches, to the thrill of entering the court and having his first practice.
Watch the full behind the scenes video & step inside the action! 💪🏾… pic.twitter.com/tzxZbxtHX8