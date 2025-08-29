Με Βίσση και «Ψυχεδέλεια» η ανάρτηση της FIBA για τη νίκη της Ελλάδας (pic)

Ο λογαριασμός του Eurobasket έκανε ανάρτηση για τη νίκη της Ελλάδας κόντρα στην Ιταλία και επέλεξε για μουσική υπόκρουση το «Ψυχεδέλεια» της Άννας Βίσση.

Η Ελλάδα στην πρεμιέρα της στο Eurobasket 2025 αντιμετώπισε την Ιταλία και κατάφερε να πάρει τη νίκη. Ο επίσημος λογαριασμός της διοργάνωσης προχώρησε σε ανάρτηση με μερικές φωτογραφίες από τον αγώνα.

Μάλιστα, για μουσική υπόκρουση επέλεξε το «Ψυχεδέλεια» της Άννας Βίσση.

Το Pamestoixima.gr στην καρδιά του Eurobasket 2025

Η μεγάλη γιορτή του ευρωπαϊκού μπάσκετ είναι εδώ! Ζεις κι εσύ τον παλμό του Eurobasket 2025 μαζί με το Pamestoixima.gr, εκεί που θα βρεις εκατοντάδες επιλογές για στοίχημα στο Eurobasket τόσο πριν, όσο και κατά τη διάρκεια της διοργάνωσης. Στο Pamestoixima.gr είναι εξασφαλισμένη μια μοναδική στοιχηματική εμπειρία με μακροχρόνια & ειδικά στοιχήματα Eurobasket και μοναδικές προσφορές* για όλους!