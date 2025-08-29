Γερμανία: Πιθανό να χάσει όλη τη φάση των ομίλων ο Μουμπρού

Ο προπονητής της Γερμανίας, Άλεξ Μουμπρού, αντιμετωπίζει πόνους στην κοιλιά και έτσι είναι πιθανό να χάσει όλη τη φάση των ομίλων του Eurobasket.

Ο προπονητής της Γερμανίας, Άλεξ Μουμπρού, διακομίστηκε στο νοσοκομείο όταν έφτασε στην Φινλανδία και έτσι έχασε την πρεμιέρα της ομάδας του κόντρα στο Μαυροβούνιο. Ο κόουτς δεν βρίσκεται στον πάγκο ούτε για το ματς με την Γερμανία και δεν αποκλείεται να χάσει όλη τη φάση των ομίλων.

Ο γιατρός της Γερμανίας μίλησε για τον Μουμπρού και τόνισε πως βρίσκεται σε καλύτερη κατάσταση και ότι μπορεί να παρακολουθήσει παιχνίδια της ομάδας, χωρίς όμως ακόμα να έχει το «ΟΚ» για να προπονήσει.

Αναλυτικά τα όσα είπε:

«Ο προπονητής αισθάνεται καλύτερα. Αισθανόταν πολύ άσχημα τις ημέρες πριν το Τάμπερε. Μετά την προσγείωση στο Τάμπερε, αισθάνθηκε αδιαθεσία. Στη συνέχεια, η αδιαθεσία του επιδεινώθηκε και τον μεταφέραμε με ασθενοφόρο στο πανεπιστημιακό νοσοκομείο της πόλης.

Τον φρόντισαν εκεί. Χρειάστηκε αρκετός χρόνος μέχρι να βελτιωθεί η κατάστασή του. Ευχαριστώ πολύ τους συναδέλφους μου, όλα πάνε πολύ καλά. Τώρα η κατάστασή του έχει σταθεροποιηθεί και βρίσκεται σε πορεία ανάρρωσης. Έπρεπε να αντιμετωπιστεί μια οξεία κοιλιακή κρίση στην κοιλιακή χώρα.

Όλα είναι υπό έλεγχο και όλα θα πάνε καλά. Μπορεί να συμβεί γρήγορα, αλλά μπορεί και να καθυστερήσει. Αν όλα εξελιχθούν καλά, υπάρχει πιθανότητα να επιστρέψει στον πάγκο.

Μπορούμε να υποθέσουμε ότι δεν θα είναι στο Τάμπερε. Πρέπει να περιμένουμε και να δούμε πώς θα σταθεροποιηθεί η υγεία του. Θα του επιτραπεί να παρακολουθήσει τους αγώνες της Γερμανίας.

Το γεγονός ότι ο προπονητής της εθνικής ομάδας είναι εκτός πριν από ένα μεγάλο τουρνουά είναι μια μάλλον νέα κατάσταση. Η υγεία είναι υψίστης σημασίας. Το έχει ήδη συνειδητοποιήσει. Όταν θα είναι έτοιμος, θα δώσει και πάλι τον καλύτερό του εαυτό».

