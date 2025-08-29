Σέκουλιτς: «Έγιναν περίεργα πράγματα στην τρίτη περίοδο» - Απάντησε ο Μίλισιτς

Ο Αλεξάνταρ Σέκουλιτς είχε παράπονα από την διαιτησία στο ματς της Σλοβενίας με την Πολωνία, και ο Ιγκόρ Μίλισιτς δεν άφησε αναπάντητα τα όσα είπε.

Η Πολωνία κατάφερε να πάρει τη νίκη με 105-95 απέναντι στην Σλοβενία στην πρεμιέρα του Eurobasket. Μετά τον αγώνα, ο Αλεξάνταρ Σέκουλιτς σε δηλώσεις του αναφέρθηκε σε περίεργα πράγματα που έγιναν στην τρίτη περίοδο.

«Έβαλαν μερικά δύσκολα καλάθια σε όλο τον αγώνα, κάτι που βλέπω σπάνια. Νομίζω σημαντική στιγμή στο ματς ήταν η τρίτη περίοδος, όταν έγιναν κάποια περίεργα πράγματα. Τότε η Πολωνία έκανε το σερί της, σκόραρε 12,13, ίσως 15 πόντους γρήγορα και ήταν δύσκολο να επιστρέψουμε από αυτή τη διαφορά» είπε χαρακτηριστικά, με την Σλοβενία να έχει παράπονα από την διαιτησία.

Ο Ιγκόρ Μίλισιτς απάντησε σε αυτές τις δηλώσεις λέγοντας: «Μου αρέσει πολύ όταν νικάμε ομάδες τη μία μετά την άλλη και αυτές εξακολουθούν να μην πιστεύουν σε εμάς».

