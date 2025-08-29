Ο Ίρβινγκ θέλει να γίνει ο... μεγαλύτερος αγρότης στην ιστορία

Ο Κάιρι Ίρβινγκ δήλωσε πως θέλει να γίνει ο μεγαλύτερος αγρότης στον κόσμο.

Κατά τη διάρκεια ενός stream στο Twitch ο αστέρας των Ντάλας Μάβερικς, Κάιρι Ίρβινγκ, μίλησε για την αγάπη του στην γεωργία και τόνισε πως θέλει να γίνει ένας από τους μεγαλύτερους αγρότες στην ιστορία.

Χαρακτηριστικά είπε: «Η υγιεινή ζωή είναι η καλύτερη ζωή, ξέρω ότι είναι ακριβό να ζεις υγιεινά στις μέρες μας με τον πληθωρισμό. Προσπαθώ να γίνω ένας από τους μεγαλύτερους αγρότες που υπήρξαν ποτέ, το λέω ανοιχτά, ένας από τους μεγαλύτερους αγρότες που υπήρξαν ποτέ. Θέλω να μπορώ να προμηθεύω τρόφιμα στον κόσμο με τον καλύτερο δυνατό τρόπο και να δημιουργήσω μικρά ολιστικά χωριά ευεξίας όπου οι άνθρωποι θα μπορούν να συνταξιοδοτηθούν.

Θα είναι ένα μέρος όπου οι γυναίκες θα μπορούν να γεννούν με ασφάλεια, οι οικογένειες θα μπορούν να μεγαλώνουν και να χτίζουν, ξέρετε, με ενδιαφέρει περισσότερο η γεωργία από άλλα πράγματα. Προσπαθώντας να βρω αγρότες στο Νιου Τζέρσεϊ, αγρότες στο Λος Άντζελες, αγρότες στο Τέξας, πολλούς ειδικούς στη γεωργία, βρήκα το πάθος μου μαζί με το να βάζω την μπάλα στο καλάθι».