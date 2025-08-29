«Έγραψε» ιστορία στο ντεμπούτο του στο Eurobasket ο Λόιντ

Ο Τζόρνταν Λόιντ έκανε ένα ονειρικό ντεμπούτο στο Eurobasket στο ματς της Πολωνίας με τη Σλοβενία.

Η Πολωνία αναμετρήθηκε με την Σλοβενία για την 1η αγωνιστική του Eurobasket και κατάφερε να πανηγυρίσει τη νίκη με 105-95. Ο Τζόρνταν Λόιντ τελείωσε τον αγώνα με 32 πόντους, ευστοχώντας σε 7 από τα 8 τρίποντα που εκτέλεσε.

Έτσι, βρίσκεται στην τέταρτη θέση με τους παίκτες που πέτυχαν τους περισσότερους πόντους στο ντεμπούτο τους στην διοργάνωση. Την ίδια ώρα, βρίσκεται στην τρίτη θέση της λίστας με τα περισσότερα τρίποντα σε ένα ματς στο Eurobasket από το 1995.

