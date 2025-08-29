Νιανγκ: «Απίστευτο συναίσθημα ότι έπαιξα με τον Αντετοκούνμπο - Τον έπαιρνα στο playstation»

Ο Σαλιού Νιανγκ δεν έκρυψε τον ενθουσιασμό του που αντιμετώπισε τον Γιάννη Αντετοκούνμπο, ένας θρύλο με τον οποίον έπαιζε στο playstation, όπως ο ίδιος είπε.

Η Ελλάδα κατάφερε να πάρει τη νίκη κόντρα στην Ιταλία στην πρεμιέρα του Eurobasket. Ο Σαλιού Νιανγκ ήταν από τους καλύτερους παίκτες της ομάδας του Ποτσέκο και σε δηλώσεις του μετά τον αγώνα δεν έκρυψε την χαρά του που αντιμετώπισε τον Γιάννη Αντετοκούνμπο.

Αναλυτικά τα όσα είπε:

«Δώσαμε μεγάλη μάχη ως το τέλος, αλλά ήταν πολύ δύσκολο. Ήμασταν κοντά στο σκορ, αλλά η Ελλάδα κατάφερε να πάρει τη νίκη. Τώρα εστιάζουμε στο ματς με την Γεωργία που είναι πολύ σημαντικό για μας να κερδίσουμε. Ήταν απίστευτο συναίσθημα ότι έπαιξα κόντρα στον Αντετοκούνμπο. Ο Γιάννης είναι θρύλος, τον παρακολουθούσα και τον θαύμαζα από παιδί! Τον έπαιρνα και ως παίκτη μου στο playstation. Το ότι βρέθηκα αντίπαλός του ήταν κάτι ξεχωριστό για μένα».

Το Pamestoixima.gr στην καρδιά του Eurobasket 2025

Η μεγάλη γιορτή του ευρωπαϊκού μπάσκετ είναι εδώ! Ζεις κι εσύ τον παλμό του Eurobasket 2025 μαζί με το Pamestoixima.gr, εκεί που θα βρεις εκατοντάδες επιλογές για στοίχημα στο Eurobasket τόσο πριν, όσο και κατά τη διάρκεια της διοργάνωσης. Στο Pamestoixima.gr είναι εξασφαλισμένη μια μοναδική στοιχηματική εμπειρία με μακροχρόνια & ειδικά στοιχήματα Eurobasket και μοναδικές προσφορές* για όλους!