Θανάσης Αντετοκούνμπο: «Προνόμιο να σε αμφισβητούν, σημαίνει ότι κάτι κάνεις σωστά»

Ο Θανάσης Αντετοκούνμπο σε δηλώσεις του μετά τη νίκη της Εθνικής κόντρα στην Ιταλία τόνισε πως είναι προνόμιο το να σε αμφισβητούν καθώς αυτό σημαίνει πως κάτι κάνεις σωστά. Aποστολή στην Κύπρο.

Αναλυτικά οι δηλώσεις του στους εκπροσώπους του ελληνικού Τύπου στην Λεμεσό:

«Κάθε πρεμιέρα είναι δύσκολη, πόσο μάλλον να έχεις παίξει με την ίδια ομάδα οκτώ μέρες πριν. Σε έχουν κάνει scouting, είναι μια πολύ καλή ομάδα, πρόσθεσαν και τον Γκαλινάρι. Το πιο σημαντικό για εμάς είναι πως κάθε παιχνίδι είναι διαφορετικό, κάθε φορά πρέπει να έχουμε διαφορετικά σχήματα»

Για το πόσο σου έλειψε η Εθνική: «Μου έλειψε πάρα πολύ, πάρα πολύ να παίζω για την Εθνική. Όταν μου είπε ο κόουτς ‘έλα να βοηθήσεις, να δούμε σε τι κατάσταση είσαι. Αν μπορείς, ό,τι μπορείς’… Πραγματικά είμαι πολύ ευγνώμων και το εκτιμάω».

Για το αν έφυγε το άγχος της πρεμιέρας: «Στην αρχή ποτέ δεν ξέρεις τι να συναντήσεις, βλέπεις τα άλλα παιχνίδια για να μην επηρεάζεσαι, πρέπει να είσαι focus στο δικό σου παιχνίδι».

Για το αν η σημερινή εμφάνιση ήταν μια απάντηση σε όσους αμφισβητούν την Εθνική: «Είναι πραγματικά προνόμιο το να σε αμφισβητούν, σημαίνει είσαι σε κάποιο επίπεδο, ότι κάτι κάνεις σωστά, είσαι σε αυτό το επίπεδο και μπορείς και πιέζεις κι υπάρχει αυτή η πίεση. Από εκεί και πέρα, οποιοσδήποτε, είτε μας αμφισβητεί είτε δεν μας αμφισβητεί, μας βλέπει στην τηλεόραση καταλαβαίνει ότι τα δίνουμε όλα».

Για το πως νιώθει που παίζει με αυτά τα παιδιά: «Το να παίζω με αυτά τα παιδιά, είναι κάτι το απίστευτο. Πόσο μάλλον να παίζω με τα αδέρφια μου. Είναι όνειρο!»

