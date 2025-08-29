Σπανούλης: «Εξαιρετικός ο Κώστας Αντετοκούνμπο - Δεν κάνω χάρη σε κανέναν, βγάζω το καπέλο στον Θανάση»

Στη συνέντευξη Τύπου μετά τη νίκη της Ελλάδας κόντρα στην Ιταλία, ο Βασίλης Σπανούλης αναφέρθηκε μεταξύ άλλων στις εμφανίσεις των Κώστα και Θανάση Αντετοκούνμπο.

Αναλυτικά τα όσα είπε στη συνέντευξη Τύπου:

«Κάναμε ένα πολύ καλό παιχνίδι αμυντικά. Επιθετικά είχαμε καλές και κακές στιγμές. Ποτέ δεν κοιτάζω ατομικά στατιστικά, αλλά ο Κώστας Αντετοκούνμπο παρότι δεν σκόραρε ήταν εξαιρετικός. Κι ο Παπανικολάου και ο Θανάσης ήταν καλοί. Έπρεπε να έχουμε λίγη παραπάνω υπομονή στην επίθεση και να βρούμε περισσότερους πόντους στο ανοιχτό γήπεδο. Έχω δώδεκα παίκτες και μπορώ να χρησιμοποιήσω διαφορετικά σχήματα. Όλοι οι παίκτες πρέπει να είναι έτοιμοι, είναι μεγάλο το τουρνουά και θα χρειαστούν όλοι. Δεν με νοιάζει αν κάποιος θα βάλει μηδέν πόντους ή 40, το θέμα είναι να συνεισφέρει στην ομάδα.

Κάποιες φορές μπορείς να έχεις πολλές ασίστ, αλλά έχουμε και το πλεονέκτημα να διαθέτουμε παίκτες με προσωπική φάση. Σήμερα δεν είχαμε πολλή υπομονή στην επίθεση, αλλά γενικά είμαστε μια ομάδα που κυκλοφορούμε καλά την μπάλα. Θα πρέπει να το δούμε στο βίντεο.

Είμαστε ομάδα. Ο Γιάννης είναι ο Γιάννης, όλοι ξέρουν ποιος είναι, αλλά έχουμε καλή χημεία και καλές σχέσεις. Τα παιδιά έπαιξαν πολύ καλά κι όταν εκείνος ήταν εκτός, διατήρησαν τη διαφορά ή την αύξησαν κιόλας και αυτό πρέπει να συνεχίσουμε.

Ο Θανάσης είχε έναν σοβαρό τραυματισμό πριν 15 μήνες, αλλά είναι φοβερός αθλητής και δίνει τα πάντα στην ομάδα. Είχαμε μια συζήτηση πριν τον καλέσω. Δεν κάνω χάρη σε κανέναν, έχει πάθος, ενέργεια, μιλάει στην ομάδα και δεν τον νοιάζουν τα στατιστικά. Του βγάζω το καπέλο. Έκανε καταπληκτική προετοιμασία και κέρδισε τη θέση του στην ομάδα».

Ο Κώστας Αντετοκούνμπο από την πλευρά του δήλωσε: «Προσπάθησα να μπω και να δώσω ενέργεια. Δεν με νοιάζει αν δεν σκόραρα, σημασία έχει πως κερδίσαμε και βοήθησα την ομάδα».

Το Pamestoixima.gr στην καρδιά του Eurobasket 2025

Η μεγάλη γιορτή του ευρωπαϊκού μπάσκετ είναι εδώ! Ζεις κι εσύ τον παλμό του Eurobasket 2025 μαζί με το Pamestoixima.gr, εκεί που θα βρεις εκατοντάδες επιλογές για στοίχημα στο Eurobasket τόσο πριν, όσο και κατά τη διάρκεια της διοργάνωσης. Στο Pamestoixima.gr είναι εξασφαλισμένη μια μοναδική στοιχηματική εμπειρία με μακροχρόνια & ειδικά στοιχήματα Eurobasket και μοναδικές προσφορές* για όλους!