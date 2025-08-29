Τα έκανε όλα: Το σόου του Γιάννη με τους 31 πόντους κόντρα στην Ιταλία (vid)

O Γιάννης Αντετοκούνμπο τα έκανε όλα κόντρα στην Ιταλία, οδηγώντας την Ελλάδα στη νίκη με 75-66 στην πρεμιέρα του Ευρωμπάσκετ.

Ο απόλυτος σταρ της Εθνικής είχε 31 πόντους και 7 ριμπάουντ και έκανε ό,τι... ήθελε εντός της ιταλικής ρακέτας (14/20 δίποντα). Είχε ακόμα 7 ριμπάουντ, 2 ασίστ, 1 κλέψιμο αλλά και 5 λάθη σε 29 λεπτά συμμετοχής και πιάνοντας τους 29 βαθμούς στην αξιολόγηση.

Δυναμικά καρφώματα, εντυπωσιακά λέι απ, σουτ μέσης απόστασης. Ο Γιάννης τα έκανε... όλα.

Δείτε τις καλύτερες στιγμές του:

3️⃣1️⃣ points for an unstoppable Giannis tonight 💯#EuroBasket pic.twitter.com/p3jTwyyKjZ — FIBA EuroBasket (@EuroBasket) August 28, 2025

