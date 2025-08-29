Ποτσέκο: «Συγχαρητήρια στον Σπανούλη και την Ελλάδα - Δύσκολο να τους αντιμετωπίσεις όταν παίζει ο Γιάννης»

Ο Τζιανμάρκο Ποτσέκο μετά την ήττα της Ιταλίας απέναντι στην Ελλάδα συνεχάρη τον Βασίλη Σπανούλη και το σύνολό του, ενώ είχε τα καλύτερα να πει για τους Γιάννη και Θανάση Αντετοκούνμπο αλλά και για τον Ντίνο Μήτογλου.

Αναλυτικά τα όσα δήλωσε στην συνέντευξη Τύπου:

«Συγχαρητήρια στον κόουτς Σπανούλη και την ελληνική ομάδα. Οι παίκτες μου ήταν συγκεντρωμένοι, έκαναν στο γήπεδο αυτό που θέλαμε να κάνουμε και ας έκανα χθες πλάκα με τον sniper. Δυστυχώς δεν σουτάραμε πολύ καλά, αλλά ήμασταν ανταγωνιστικοί. Ο Φοντέκιο δεν ήταν στη μέρα του επιθετικά, αλλά πάλεψε στην άμυνα και έδωσε τα πάντα. Συνέχισε να βοηθά τους συμπαίκτες του. Μπορεί να συμβεί σε οποιονδήποτε να έχει μια μέρα που δεν σκοράρει όπως συνήθως. Δεν ανησυχώ γι’ αυτόν, πιστεύω στον Σιμόνε, όπως και οι συμπαίκτες του. Παλέψαμε ως το τέλος απέναντι σε μια από τις καλύτερες ομάδες του Ευρωμπάσκετ και κρατάμε αυτόν τον χαρακτήρα. Πρέπει να είμαστε θετικοί.

Όταν ήμουν προπονητής στη Βαρέζε ήθελα να αποκτήσω τον Θανάση Αντετοκούνμπο και τον είχα πάρει τηλέφωνο. Μου αρέσει πολύ η ενέργειά του. Έβαλε ένα πολύ σημαντικό τρίποντο σήμερα. Χαίρομαι γι’ αυτόν γιατί είναι εξαιρετικό παιδί. Παίξαμε κάποιες προσαρμοσμένες άμυνες. Κι ο Μήτογλου ήταν πολύ καλός, τον σέβομαι πολύ, τον είχα και στο Μιλάνο. Όταν ο Γιάννης είναι στο παρκέ είναι πολύ δύσκολο να αντιμετωπίσεις την ελληνική ομάδα.

Πολλές χώρες έχουν αναπτυχθεί στο μπάσκετ. Όταν έπαιζα εγώ ήταν διαφορετικά, μόλις 5-6 ομάδες ήταν πολύ ανταγωνιστικές. Η διάλυση της Γιουγκοσλαβίας και της Ρωσίας άλλαξαν τα δεδομένα. Δεν μου έκανε έκπληξη η νίκη της Γεωργίας επί της Ισπανίας. Το μπάσκετ αλλάζει. Είμαστε στο πιο δύσκολο γκρουπ στο Ευρωμπάσκετ. Η Βοσνία είναι ανταγωνιστική και η Κύπρος δεν είναι κακή».

