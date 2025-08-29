Σλούκας: «Με ιντριγκάρει να εκπροσωπώ την πατρίδα μου και όλους τους Έλληνες»

Ο Κώστας Σλούκας σε δηλώσεις του σχολίασε το τι πρέπει να βελτιώσει η Εθνική μας ομάδα, ενώ τόνισε πως τον «ιντριγκάρει» να εκπροσωπεί την πατρίδα του.

Αναλυτικά οι δηλώσεις του:

«Το βασικότερο πράγμα που πρέπει να βρούμε, είναι το πως θα ανοίξουμε διαδρόμους στον Γιάννη για να κάνουμε πιο εύκολο το παιχνίδι μας. Γιατί οι αντίπαλοι πάντα θα βάζουν δυο και τρία κορμιά μπροστά του και εμείς πρέπει να βρούμε τον τρόπο να τον βοηθήσουμε. Πρέπει να βάζουμε «λιθαράκι» προς βελτίωση. Ελπίζω να μην έχουμε ξανά αυτά τα νεκρά διαστήματα. Θα δούμε στο βίντεο τι κάναμε λάθος. Θεωρώ πως όλα τα παιχνίδια είναι δύσκολα, δε μπορείς από τώρα να κάνεις προβλέψεις για το τι θα γίνει στον επόμενο γύρο».

«Με ιντριγκάρει να εκπροσωπώ την πατρίδα μου και όλους τους Έλληνες. Το ότι παίζουμε στην Κύπρο μας έδωξε έξτρα boost, είμαι πολύ χαρούμενος για όλους τους συμπαίκτες μου».

