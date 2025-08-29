Μήτογλου στο SDNA: «Να χτίσουμε σε αυτή τη νίκη, στόχος η πρώτη θέση στον όμιλο» (vid)

Για το πως η Ελλάδα κατάφερε να ξεπεράσει το εμπόδιο της Ιταλίας και τον στόχο που έχει η Ελλάδα αρχικά στη φάση των ομίλων μίλησε στο SDNA ο Ντίνος Μήτογλου. Αποστολή στην Κύπρο.

Εκ των διακριθέντων της Εθνικής στο ματς κόντρα στην Ιταλία στην πρεμιέρα του Eurobasket ήταν ο Μήτογλου (9π., 4ριμπ., 2ασ., 1κλ.) και αναφερόμενος στο παιχνίδι και τη συνέχεια, είπε στο SDNA:

«Ήταν μια όμορφη νίκη, μας δίνει ψυχολογία. Υπάρχουν πολλά περιθώρια βελτίωσης και γενικά είμαστε πολύ χαρούμενοι. Να χτίσουμε πάνω σε αυτή τη νίκη».

Για το αμυντικό πλάνο της ομάδας: «Το πλάνο μας ήταν πάνω στον Φοντέκιο, ρισκάραμε κάποια πράγματα, άλλα όχι. Θέλαμε να φύγει η μπάλα από τα χέρια του και κάναμε καλή δουλειά πάνω σε αυτό».

Για τα υπόλοιπα παιχνίδια και την Κύπρο που είναι ο επόμενος αντίπαλος (30/8): «Είδα την Τουρκία, είμαστε ενήμεροι. Το επίπεδο είναι πάρα πολύ υψηλό, ένας παίκτης μπορεί να κάνει τη διαφορά, να βάλει κάποια σουτ και να αλλάξει το μομέντουμ. Θεωρώ πως δεν υπάρχουν αουτσάιντερ και όλα τα παιχνίδια είναι πολύ κρίσιμα. Τώρα με την Κύπρο πάμε να κάνουμε το παιχνίδι μας. Στόχος είναι η πρώτη θέση στον όμιλο και βλέπουμε».

