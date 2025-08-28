Τολιόπουλος: «Δεν πρέπει να υποτιμάς κανέναν - Καταπληκτική η ατμόσφαιρα»

Μετά τη νίκη της Ελλάδας επί της Ιταλίας στην πρεμιέρα του Eurobasket ο Βασίλης Τολιόπουλος τόνισε πως δεν πρέπει να υποτιμηθεί καμία ομάδα. Επίσης, είχε τα καλύτερα να πει για τον κόσμο.

Αναλυτικά τα όσα ανέφερε στην ΕΡΤ:

«Πολύ σημαντικό το ότι κερδίσαμε. Η πρεμιέρα πάντα έχει πολύ άγχος. Κρατήσαμε την Ιταλία στους 66 πόντους, μας έφυγε το άγχος. Παρόλο που είχαμε κενά διαστήματα στην επίθεση, οι 75 πόντοι είναι καλοί για την πρεμιέρα.

Το 40% στο τρίποντο είναι πολύ καλό ποσοστό. Στην αρχή ήμασταν εκτός ρυθμό. Η ομάδα έχει δείξει ότι εκεί είναι το ποσοστό της.

Δεν πρέπει να υποτιμάς κανέναν, πρέπει να μπαίνεις σε όλα τα ματς στο 200%. Όλα τα παιχνίδια είναι δύσκολα.

Καταπληκτική η ατμόσφαιρα, ευχαριστούμε τον κόσμο που μας στήριξε από Κύπρο και Ελλάδα. Σε κάθε ματς να είναι έτσι το γήπεδο».

