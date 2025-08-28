Σπανούλης: «Να κρατήσουμε την άμυνα και να βελτιωθούμε στην επίθεση - Μας βοήθησε πολύ ο κόσμος»

Ο Βασίλης Σπανούλης μετά τη νίκη της Ελλάδας κόντρα στην Ιταλία στην πρεμιέρα του Eurobasket τόνισε πως θέλει να διατηρήσει την αμυντική της λειτουργία σε αυτό το επίπεδο η ομάδα του και να βελτιωθεί στην επίθεση. Ακόμη, στάθηκε και στην παρουσία του κόσμου.

Αναλυτικά τα όσα είπε στην ΕΡΤ:

«Ήμασταν πολύ καλά διαβασμένοι. Βγάλαμε πολύ μεγάλη ενέργεια για πρεμιέρα. Δεν ήμασταν πιεσμένοι αλλά βιαστικοί. Θα έπρεπε να έχουμε παραπάνω συνέπεια στην επίθεση. Στην άμυνα ήμασταν εξαιρετικοί. Ήμασταν καλοί στο ριμπάουντ. Γενικά είμαι ευχαριστημένος.

Πρέπει να παίξουμε άμυνα, το μπάσκετ είναι άμυνα και επίθεση. Να κρατήσουμε την άμυνα και να βελτιωθούμε στην επίθεση.

Σκεφτήκαμε μόνο το να κερδίσουμε. Στις τελευταίες επιθέσεις σκεφτήκαμε να βάλουμε καλάθια για την διαφορά.

Υπολογίζω όλα τα παιδιά. Πρέπει να είναι έτοιμα. Ανά πάσα στιγμή μπορεί να παίξουν και να έχουν καθοριστικό ρόλο. Όλους τους πιστεύω και πρέπει να είναι έτοιμοι.

Ευχαριστούμε πολύ τον κόσμο. Εξαιρετική ατμόσφαιρα, μας βοήθησαν πολύ και τους περιμένουμε και στα επόμενα παιχνίδια».

Το Pamestoixima.gr στην καρδιά του Eurobasket 2025

Η μεγάλη γιορτή του ευρωπαϊκού μπάσκετ είναι εδώ! Ζεις κι εσύ τον παλμό του Eurobasket 2025 μαζί με το Pamestoixima.gr, εκεί που θα βρεις εκατοντάδες επιλογές για στοίχημα στο Eurobasket τόσο πριν, όσο και κατά τη διάρκεια της διοργάνωσης. Στο Pamestoixima.gr είναι εξασφαλισμένη μια μοναδική στοιχηματική εμπειρία με μακροχρόνια & ειδικά στοιχήματα Eurobasket και μοναδικές προσφορές* για όλους!