Οικογενειακή... υπόθεση: Κώστας κόβει, Γιάννης καρφώνει (vid)

Δείτε πως τα αδέρφια Αντετοκούνμπο απέδωσαν τα μέγιστα σε άμυνα και επίθεση κόντρα στην Ιταλία.

Αρχικά ο Κώστας Αντετοκούνμπο σταμάτησε εντυπωσιακά τον Ντιούφ με την τάπα στο ταμπλό και στη συνέχεια της φάσης ο Σλούκας βρήκε τον Γιάννη Αντετοκούνμπο και ο τελευταίος κάρφωσε δυναμικά μπροστά ξανά στον Ντιούφ, ο οποίος έγινε... διπλό θύμα.

