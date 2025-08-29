Eurobasket: Με την Σουηδία η Γερμανία - Κόντρα στην Πορτογαλία η Σερβία

Το Eurobasket 2025 συνεχίζεται, με μερικά από τα φαβορί της διοργάνωσης να δίνουν τους δεύτερους αγώνες τους.

Το Eurobasket 2025 συνεχίζεται με την δεύτερη αγωνιστική της φάσης των ομίλων. Η Γερμανία θα κοντραριστεί στο πρώτο ματς με την Σουηδία (13:30), και η Τουρκία θα αναμετρηθεί με την Τσεχία (14:45).

Ακόμη, η Λιθουανία θα αντιμετωπίσει το Μαυροβούνιο (16:30) και η Εσθονία θα παλέψει με τη Λετονία (18:00). Τέλος, η Φινλανδία θα αγωνιστεί απέναντι στην Μεγάλη Βρετανία (20:30) και... αυλαία θα ρίξει το Πορτογαλία-Σερβία (21:15).

Αναλυτικά το πρόγραμμα:

13:30 Γερμανία-Σουηδία

14:45 Τουρκία-Τσεχία

16:30 Λιθουανία-Μαυροβούνιο

18:00 Εσθονία-Λετονία

20:30 Φινλανδία-Μεγάλη Βρετανία

21:15 Πορτογαλία-Σερβία