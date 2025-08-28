Εθνική Κορασίδων: Νίκη επί του Λουξεμβούργου και τελευταίο ματς με την Ισλανδία

Τρίτη συνεχόμενη νίκη (και τέταρτη συνολικά) για την Εθνική στο Ευρωμπάσκετ Κορασίδων (Β΄ κατηγορία) που διεξάγεται στην Κωνσταντινούπολη, καθώς επικράτησε σήμερα (28/8) με 83-69 του Λουξεμβούργου. Στον τελευταίο του αγώνα το αντιπροσωπευτικό μας συγκρότημα θα αγωνιστεί αύριο (29/8) για τις θέσεις 9-10 με αντίπαλο την Ισλανδία (19.30).

Η ελληνική ομάδα ξεκίνησε δυναμικά και πέρασε σε διψήφια διαφορά στο σκορ με 16-4 μετά από ενέργεια της Τουμπανιάρη (3΄13΄΄). Το Λουξεμβούργο ισορρόπησε το παιχνίδι και κατάφερε να μειώσει με την Μπασέτζιο 21-16 (7΄33΄΄).

Δεύτερο δεκάλεπτο και μετά από το τρίποντο της Χουσελά η Εθνική προηγήθηκε με +14 και σκορ 41-27 (13΄14΄΄), ενώ αργότερα ήρθε το +21 μετά από όμορφη ενέργεια της Προδρομίδη (54-33, 19΄28΄΄).

Με ένα σερί 9-0 το Λουξεμβούργο επέστρεψε στο ματς μειώνοντας σε 56-46 μετά από το τρίποντο της Μπασέτζιο (24΄16΄΄). Η ελληνική ομάδα έδειξε ψυχραιμία και συγκέντρωση ακόμα και όταν η Άγκοβιτς μείωσε σε 62-55 (28΄32΄΄) και με πέντε συνεχόμενους πόντους της Τουμπανιάρη έκλεισε το τρίτο δεκάλεπτο με προβάδισμα 67-55.

Το Λουξεμβούργο συνέχιζε με πιέζει καταφέρνοντας να μειώσει εκ νέου σε 71-65 (33΄54΄΄). Και πάλι, όμως, η γαλανόλευκη έδειξε χαρακτήρα. Η Βουγιούκα κέρδισε το επιθετικό ριμπάουντ και στη συνέχεια ευστόχησε σε τρίποντο κάνοντας το 79-67 (35΄50΄΄), «ψαλιδίζοντας» τις όποιες ελπίδες είχε η αντίπαλος. Η ελληνική ομάδα στη συνέχεια είχε να διαχειριστεί το προβάδισμα για να επικρατήσει με το τελικό 83-69.

Διαιτητές: Οπαρίν (Ουκρανία), Ντοτσίνοβιτς (Βοσνία και Ερζεγοβίνη), Σβέντμπεργκ (Νορβηγία)

Δεκάλεπτα: 20-28, 36-54, 55-67, 69-83

Ελλάδα (Καλογερόπουλος): Χουσελά 19(4), Κακαρά, Φουστέρη 5, Μιλητσοπούλου, Προδρομίδη 12, Παπαδάκου, Βουγιούκα 9(1), Σκούμα 2, Ντοκμετζή, Μπεκίρη 13(1), Τουμπανιάρη 23(1), Καβελίδη.