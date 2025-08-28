Αγριεμένος από την αρχή ο Γιάννης: Γύρισε, πέρασε, κάρφωσε (vid)

O Γιάννης Αντετοκούνμπο μπήκε με... όρεξη στην πρεμιέρα του Eurobasket κόντρα στην Ιταλία.

Ο σούπερσταρ των Μπακς πήρε την μπάλα κοντά στη ρακέτα, γύρισε το σώμα του, πέρασε και κάρφωσε εντυπωσιακά.

Το Pamestoixima.gr στην καρδιά του Eurobasket 2025

Η μεγάλη γιορτή του ευρωπαϊκού μπάσκετ είναι εδώ! Ζεις κι εσύ τον παλμό του Eurobasket 2025 μαζί με το Pamestoixima.gr, εκεί που θα βρεις εκατοντάδες επιλογές για στοίχημα στο Eurobasket τόσο πριν, όσο και κατά τη διάρκεια της διοργάνωσης. Στο Pamestoixima.gr είναι εξασφαλισμένη μια μοναδική στοιχηματική εμπειρία με μακροχρόνια & ειδικά στοιχήματα Eurobasket και μοναδικές προσφορές* για όλους!