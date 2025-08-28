Στην Κύπρο ο Ντοκ Ρίβερς και ο Ντάρβιν Χαμ για τον Γιάννη Αντετοκούνμπο

Αποστολή των Μπακς βρίσκεται στην Κύπρο για τον Γιάννη Αντετοκούνμπο, καθώς ο προπονητής του Μιλγουόκι Ντοκ Ρίβερς και ο assistant coach Ντάρβιν Χαμ βρίσκονται στην Λεμεσό προκειμένου να παρακολουθήσουν δια ζώσης την αναμέτρηση της Ελλάδας με την Ιταλία. Αποστολή στην Κύπρο.

Όπως αναφέραμε και σε προηγούμενο κείμενο στις τέσσερις διοργανώτριες χώρες του Eurobasket βρίσκονται αρκετοί άνθρωποι από την απέναντι όχθη του Ατλαντικού, προκειμένου να παρακολουθήσουν τα «αστέρια» των ομάδων τους, με το ΝΒΑ να έχει τα... μάτια του στραμμένα στο μεγάλο ραντεβού του καλοκαιριού.

Όπως ήταν φυσικό αποστολή των Μπακς βρίσκεται στην Κύπρο προκειμένου να παρακολουθήσει από κοντά την προσπάθεια του Γιάννη Αντετοκούνμπο και της Εθνικής μας ομάδας κόντρα στην Ιταλία για την πρεμιέρα της «γαλανόλευκης».

Συγκεκριμένα ο προπονητής της ομάδας του Μιλγουόκι Ντοκ Ρίβερς και ο assistant coach Ντάρβιν Χαμ βρίσκονται στο κλειστό της Λεμεσσού, προκειμένου να παρακολουθήσουν δια ζώσης την αναμέτρηση της Ελλάδας με την Ιταλία.

Μάλιστα, στο ημίχρονο είχαν συνομιλία και με τον Βιν Μπέικερ, μέλος του επιτελείου των Μπακς που είναι από την πρώτη μέρα της παρουσίας του Greek Freak στην Εθνική ομάδα μαζί με την ελληνική αποστολή.

Το Pamestoixima.gr στην καρδιά του Eurobasket 2025

Η μεγάλη γιορτή του ευρωπαϊκού μπάσκετ είναι εδώ! Ζεις κι εσύ τον παλμό του Eurobasket 2025 μαζί με το Pamestoixima.gr, εκεί που θα βρεις εκατοντάδες επιλογές για στοίχημα στο Eurobasket τόσο πριν, όσο και κατά τη διάρκεια της διοργάνωσης. Στο Pamestoixima.gr είναι εξασφαλισμένη μια μοναδική στοιχηματική εμπειρία με μακροχρόνια & ειδικά στοιχήματα Eurobasket και μοναδικές προσφορές* για όλους!