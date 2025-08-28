Ο Μαρτίνας Πότσιους αφήνει τους Νάγκετς και αναλαμβάνει πόστο στην Ρεάλ

Σύμφωνα με δημοσίευμα του Basketnews ο Μαρτίνας Πότσιους αφήνει τους Ντένβερ Νάγκετς και αναλαμβάνει πόστο στην Ρεάλ Μαδρίτης

Έτοιμος για ένα νέο μεγάλο κεφάλαιο στην καριέρα του είναι ο Μαρτίνας Πότσιους, ο οποίος σύμφωνα με δημοσίευμα του Basketnews ο Λιθουανός αφήνει τους Ντένβερ Νάγκετς για να αναλάβει πόστο στην Ρεάλ Μαδρίτης.

Όπως αναφέρει το δημοσίευμα ο 39χρονος Λιθουανός πρόκεται να αποχωρήσει από την ομάδα του Γιόκιτς για να αναλάβει ρόλο αναπληρωτή γενικού διευθυντή στο front office της «βασίλισσας».

Ο επί χρόνια γκαρντ της εθνικής ομάδας της Λιθουανίας θα συνεργαστεί με τον Σέρχιο Ροντρίγκεζ, βοηθώντας τον σε σημαντικές αποφάσεις που αφορούν το προσωπικό και τις επιχειρήσεις του μπάσκετ των Μαδριλένων

Η κίνηση αυτή έρχεται καθώς η Ρεάλ υφίσταται μια σημαντική αναδιαμόρφωση του γραφείου της, με τον Ροντρίγκεζ να αναλαμβάνει την ηγεσία.

Ο νέος ρόλος προσφέρει στον Πότσιους την ευκαιρία να αξιοποιήσει την εμπειρία του από το NBA και τις διεθνείς του επιτυχίες στη διαμόρφωση ενός από τους πιο ιστορικούς συλλόγους στην Ευρώπη.

Ως παίκτης, ο Πότσιους αγωνίστηκε για τη Ρεάλ Μαδρίτης από το 2011 έως το 2013, κατακτώντας το Κύπελλο Ισπανίας του 2012, το Σούπερ Καπ του 2012 και τον τίτλο της ACB το 2013.

Έτυχε θερμής υποδοχής από τους οπαδούς όταν παρακολούθησε έναν πρόσφατο αγώνα της Ρεάλ, λαμβάνοντας χειροκροτήματα μετά την προβολή του στη μεγάλη οθόνη.