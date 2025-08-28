Ανακοίνωσε τα φιλικά προετοιμασίας ο Πανιώνιος

Ο Πανιώνιος έκανε γνωστό το πρόγραμμα των φιλικών προετοιμασίας ενόψει της νέας σεζόν.

Αναλυτικά η ανακοίνωση:

«Τέσσερις αγώνες θα δώσει ο Πανιώνιος στο πλαίσιο της προετοιμασίας του για τις υποχρεώσεις του σε Stoiximan GBL και BKT Eurocup κατά την περίοδο 2025-2026.

Συγκεκριμένα ο Πανιώνιος θα αντιμετωπίσει (κεκλεισμένων των θυρών) στο Δ.Α.Κ Γλυφάδας το Μαρούσι και το Περιστέρι ενώ οι δύο αγώνες που θα είναι «ανοιχτοί» για το κοινό θα διεξαχθούν στο πλαίσιο του τουρνουά «Ανδρέας Βαρίκας».

Την Παρασκευή 5 Σεπτεμβρίου ο Πανιώνιος θα υποδεχθεί το Μαρούσι ενώ μια εβδομάδα μετά (12/9) αντίστοιχα το Περιστέρι (όπως προαναφέρθηκε θα είναι κεκλεισμένων των θυρών και οι δύο αναμετρήσεις.

Ακολούθως και στο πλαίσιο του τουρνουά «Ανδρέας Βαρίκας» στο Δ.Α.Κ. Γλυφάδας, ο Πανιώνιος θα αντιμετωπίσει κατά σειρά την Καρδίτσα (Παρασκευή 19/9) και την Varese (Σάββατο 20/9).

Οι ώρες και οι λεπτομέρειες του τουρνουά θα ανακοινωθούν προσεχώς.

Υπενθυμίζουμε ότι το Σάββατο 20/9 και στη διάρκεια του τουρνουά, ο Πανιώνιος θα τιμήσει τον μεγάλο Βλάντο Τζούροβιτς.

Η πρώτη επίσημη υποχρέωση του Πανιωνίου για την αγωνιστική περίοδο 2025-2026 θα είναι για το BKT Eurocup την Τετάρτη 1 Οκτωβρίου στο Δ.Α.Κ. Γλυφάδας κόντρα στην γερμανική ομάδα NINERS Chemnitz (μπορείτε να δείτε ΕΔΩ το προγραμμα του Πανιωνίου στο BKT Eurocup)».