Σακίλ: «Με εκνευρίζει όταν δεν αναφέρουν στους κορυφαίους τον Μπράιαντ»

Ο Σακίλ Ο'Νιλ ξεκαθάρισε σε δηλώσεις του πως ο Κόμπε Μπράιαντ πρέπει να αναφέρεται πάντα όταν γίνεται συζήτηση για τον κορυφαίο όλων των εποχών.

Ο Σακίλ Ο'Νιλ μίλησε στο «Straight Game» podcast και η κάποια στιγμή αναφέρθηκε στις συζητήσεις που γίνονται για τον κορυφαίο παίκτη όλων των εποχών.

Ο θρυλικός σέντερ των Λος Άντζελες Λέικερς είπε πως εκνευρίζεται όταν δε λένε το όνομα του Κόμπε Μπράιαντ, υπογραμμίζοντας πως πάντα πρέπει να βρίσκεται σε αυτές τις κουβέντες.

Αναλυτικά τα όσα δήλωσε:

«Με εκνευρίζει όταν οι άνθρωποι μιλάνε για τους καλύτερους παίκτες όλων των εποχών και το όνομά του δεν αναφέρεται. Δεν με νοιάζει ποιον θα διαλέξετε, είτε είναι ο Μάικλ, ο Λεμπρόν ή ο Κόμπε, αλλά απλά αναφέρετε όλα τα ονόματα. Αυτό είναι όλο, απλά αναφέρετε όλα τα ονόματα. Είναι σαν να τον ξεπέρασαν και πήγαν από τον Μάικλ στον Λεμπρόν και τον άφησαν έξω. Γι' αυτό θα ήθελα να ακούσω όλους τους υποψηφίους και μετά να αφήσω τον κόσμο να διαλέξει».