Σενγκέλια: «Αν παίζουμε έτσι μπορούμε να κερδίσουμε τους πάντες»

Ο Τόκο Σενγκέλια δήλωσε περήφανος για την προσπάθεια της Γεωργίας και τη νίκη επί της Ισπανίας, ενώ πρόσθεσε πως αν η ομάδα του παίζει με αυτόν τον τρόπο μπορεί να κερδίσει τους πάντες.

Αναλυτικά οι δηλώσεις του:

«Κάναμε εξαιρετική δουλειά σαν ομάδα. Ελέγξαμε τα ριμπάουντ και όποτε κυκλοφορούσαμε την μπάλα ήμασταν πολύ αποτελεσματικοί. Πήραμε μια σπουδαία νίκη και είμαι περήφανος για την ομάδα μου και όσους είναι στο πλευρό μας. Ενσωματώθηκα στην προετοιμασία πριν δύο μέρες, έκανα μόνο μια προπόνηση με την ομάδα, δεν ήμουν στο 100%, αλλά ήθελα να βοηθήσω την ομάδα μου να πιστέψουν όλοι στους εαυτούς τους. Αν έχουμε αυτοπεποίθηση και παίζουμε ομαδικά, μπορούμε να κερδίσουμε οποιονδήποτε αντίπαλο. Είναι ομαδική προσπάθεια και αξίζουν συγχαρητήρια σε όλους, αλλά και στον κόουτς που έκανε εξαιρετική δουλειά παρότι είχε προβλήματα στην προετοιμασία. Ο Μαμουκελασβίλι ήταν 50-50 να παίξει σήμερα λόγω ενοχλήσεων στον αστράγαλο, αλλά πήρε την ευθύνη και είδατε τι έκανε», τόνισε.



Ο προπονητής της Γεωργίας, Αλεξάνταρ Τζίκιτς, σημείωσε από την πλευρά του: «Παίξαμε πολύ σκληρά και κερδίσαμε. Είναι όμως μόνο μια νίκη σε ένα τουρνουά. Έχουμε σημαντικά ματς μπροστά μας. Είναι καλό που κερδίσαμε, αλλά θα πρέπει να μείνουμε προσηλωμένοι στον στόχο μας και αυτό είναι πολύ δύσκολο. Δεν περίμενα ο Σενγκέλια να παίξει τόσα λεπτά, είχα δύο συνεργάτες που είχαν την αποστολή να τον κρατούν στον πάγκο. Αλλά αυτός είναι ο Τόκο. Παίζει με δική του ευθύνη, όπως και ο Μαμουκελασβίλι. Δεν πιέζω κανέναν να παίξει αν δεν είναι στο 100%. Τους αξίζουν συγχαρητήρια. Ξέρω πως μπορούμε να παίξουμε ακόμη καλύτερα».



Για το μεθαυριανό ματς με την Ιταλία είπε: «Ο όμιλος είναι πολύ δύσκολος. Για μας είναι να διαχειριστούμε την κατάστασή μας μετά από τη νίκη επί της Ισπανίας. Είναι κάτι πολύ απαιτητικό».