Τα βλέμματα του NBA στo Εurobasket

Ιδιοκτήτες και στελέχη ομάδων του ΝΒΑ ταξίδεψαν στην Ευρώπη προκειμένου να στηρίξουν τα αστέρια των ομάδων τους στο μεγάλο ραντεβού το καλοκαιριού.

Η Ευρώπη κινείται πλέον σε ρυθμούς Eurobasket, με το τουρνουά να βρίσκεται ήδη στην δεύτερη του μέρα. Κορυφαία στελέχη και ιδιοκτήτες ομάδων του NBA εθεάθησαν στα γήπεδα την πρώτη ημέρα των 4 χωρώ . Προσωπικότητες όπως ο Ρομπ Πελίνκα των Λος Άντζελες Λέικερς, ο Τζος Κρόενκε των Ντένβερ Νάγκετς και ο Βίβεκ Ραναντιβέ των Σακραμέντο Κινγκς ταξίδεψαν στην Ευρώπη για να προσφέρουν την άμεση υποστήριξή τους σε παίκτες όπως ο Λούκα Ντόντσιτς , ο Νίκολα Γιόκιτς και ο Ντένις Σρέντερ .

Στο Κατοβίτσε της Πολωνίας, ο γενικός διευθυντής των Λέικερς, Ρομπ Πελίνκα , μαζί με την πρόεδρο Τζίνι Μπας, επισκέφθηκαν τον Ντόντσιτς . Ο Πελίνκα τόνισε την πλήρη υποστήριξη του οργανισμού για τη συμμετοχή του αστέρα τους με την εθνική ομάδα της Σλοβενίας. «Είναι απαραίτητο οι Λέικερς να δείξουν την υποστήριξή τους», δήλωσε ο Πελίνκα , προσθέτοντας ότι ήταν πολύτιμο να βλέπουμε τον Ντόντσιτς σε καλή φόρμα και αφοσιωμένο.

Κατά τη διάρκεια του γεύματος, ο Πελίνκα και ο Μπας μίλησαν με τον παίκτη για την ηγεσία του και την υπερηφάνεια που νιώθει που εκπροσωπεί τη χώρα του. Η θέση των Λέικερς είναι σαφής: «Μηδενικά προβλήματα με την εθνική του αφοσίωση, ακόμη και με την ανάθεση του προπονητή Γκρεγκ Σεντ Τζιν στο σλοβενικό προπονητικό επιτελείο ως υποστήριξη».

Ταυτόχρονα στη Ρίγα , η αντιπροσωπεία των Ντένβερ Νάγκετς διευρύνθηκε με την άφιξη του ιδιοκτήτη και προέδρου Τζος Κρόενκε , ο οποίος παρευρέθηκε στο ντεμπούτο του Νίκολα Γιόκιτς με τη Σερβία. Η παρουσία του Κρόενκε στον αγώνα Σερβίας - Εσθονίας υπογραμμίζει τη σημασία που δίνει η ομάδα στο αστέρι της, παρόλο που ο Γιόκιτς δεν έχει προγραμματίσει άμεση επέκταση του συμβολαίου του, η οποία αναμένεται το καλοκαίρι του 2026.