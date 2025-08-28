Χουάντσο: «Δεν ήμασταν έτοιμοι, ούτε ψυχολογικά, ούτε σωματικά - Δεν ψάχνουμε δικαιολογίες, πρέπει να βελτιωθούμε»

Ο Χουάντσο Ερνανγκόμεθ δεν... κρύφτηκε μετά την ήττα από την Γεωργία, ξεκαθαρίζοντας ότι η ομάδα του δεν παρουσιάστηκε έτοιμη κόντρα σε μία ομάδα που φάνηκε ότι ήθελε περισσότερο τη νίκη, ενώ τόνισε την ανάγκη βελτίωσης ενόψει της δύσκολης συνέχειας.

Αναλυτικά οι δηλώσεις του:

«Ήταν πιο έτοιμοι από εμάς. Το ήθελαν περισσότερο και είχαν μεγαλύτερη θέληση. Κέρδισαν όλες τις 50–50 μονομαχίες και έπαιξαν πολύ δυνατά, κάτι που ξέραμε ότι θα κάνουν, αλλά δεν ήμασταν έτοιμοι, ούτε ψυχολογικά, ούτε σωματικά.



Είναι ένα μεγάλο σε διάρκεια τουρνουά, ξέρουμε πώς να το κάνουμε, αλλά πρέπει να αρχίσουμε να παίζουμε όπως πρέπει να παίζουμε σε μία τόσο σημαντική διοργάνωση. Πρέπει να είμαστε έτοιμοι σε κάθε παιχνίδι. Ο όμιλός είναι πάρα πολύ δύσκολος και η Γεωργία απέδειξε ότι είναι μια πάρα πολύ καλή ομάδα και άξιζε τη νίκη, έπαιξε καλύτερα από εμάς.



Πρέπει να βελτιωθούμε στα πάντα, ειδικά στα αμυντικά ριμπάουντ, στην κυκλοφορία της μπάλας και στο να είμαστε πιο επιθετικοί. Είναι μεγάλο τουρνουά και θα συνεχίσουμε να παλεύουμε.



Δεν ψάχνουμε δικαιολογίες, έχουμε παίκτες που είναι νεαροί, αλλά έχουν ταλέντο. Όλοι μας είμαστε έτοιμοι για το τουρνουά. Εκπροσωπούμε τη χώρα μας και πρέπει να είμαστε ανταγωνιστικοί και να νικάμε τα παιχνίδια».

