Υποβλήθηκαν σε ιατρικές εξετάσεις οι Γκριγκόνις και Κουζέλογλου (pic)

Οι Μάριους Γκριγκόνις και Γιάννης Κουζέλογλου υποβλήθηκαν στις απαραίτητες ιατρικές εξετάσεις ενόψει της νέας αγωνιστικής περιόδου.

Ο Εργκίν Αταμάν σε δηλώσεις του αναφέρθηκε στην κατάσταση του Μάριους Γκριγκόνις. Ο Τούρκος τεχνικός ανέφερε πως έχει ξεκινήσει να προπονείται και τόνισε ότι θα είναι 100% έτοιμος για την πρεμιέρα της Euroleague.

Ο Παναθηναϊκός AKTOR με ανακοίνωσή του έκανε γνωστό πως και ο Λιθουανός και ο Γιάννης Κουζέλογλου υποβλήθηκαν στις απαραίτητες ιατρικές εξετάσεις στο νοσοκομείο «ΥΓΕΙΑ» ενόψει της νέας σεζόν.

