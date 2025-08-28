Υποβλήθηκαν σε ιατρικές εξετάσεις οι Γκριγκόνις και Κουζέλογλου (pic)

Ο Εργκίν Αταμάν σε δηλώσεις του αναφέρθηκε στην κατάσταση του Μάριους Γκριγκόνις. Ο Τούρκος τεχνικός ανέφερε πως έχει ξεκινήσει να προπονείται και τόνισε ότι θα είναι 100% έτοιμος για την πρεμιέρα της Euroleague.
Ο Παναθηναϊκός AKTOR με ανακοίνωσή του έκανε γνωστό πως και ο Λιθουανός και ο Γιάννης Κουζέλογλου υποβλήθηκαν στις απαραίτητες ιατρικές εξετάσεις στο νοσοκομείο «ΥΓΕΙΑ» ενόψει της νέας σεζόν.
Δείτε την ανάρτηση:
Οι Μάριους Γκριγκόνις και Γιάννης Κουζέλογλου υποβλήθηκαν στις προγραμματισμένες ιατρικές εξετάσεις εν όψει της σεζόν 2025/26, το πρωί της Πέμπτης (28/08), στο Νοσοκομείο «ΥΓΕΙΑ»! #WeTheGreens #paobcaktor #LiveTheGreenMagic #Club1908 #OneClubOneApp pic.twitter.com/aBudj0Pk5W— Panathinaikos BC (@Paobcgr) August 28, 2025