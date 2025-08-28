Η επιστροφή του Γιάννη Αντετοκούνμπο με φόντο την Ιταλία

Η επιστροφή του Γιάννη Αντετοκούνμπο στην Εθνική ομάδα δεν φέρνει απλώς περισσότερο ταλέντο, αλλά αναδιαμορφώνει την τακτική προσέγγιση και ανεβάζει τις προσδοκίες ενόψει του EuroBasket 2025, που ξεκινά σήμερα στη Λεμεσό.

Ο σούπερ σταρ των Μιλγουόκι Μπακς, δις MVP του ΝΒΑ και πρωταθλητής το 2021, επιστρέφει σε μια κρίσιμη στιγμή για να ηγηθεί ενός συνόλου που φιλοδοξεί να επιστρέψει στο βάθρο μετά από χρόνια, με το πρώτο εμπόδιο να είναι η πάντα επικίνδυνη Ιταλία.

Ένα απαιτητικό ξεκίνημα απέναντι στην Ιταλία

Η πρεμιέρα απέναντι στους «Ατζούρι» αποτελεί άμεσο τεστ για την Ελλάδα. Η ομάδα του Τζιανμάρκο Ποτσέκο στηρίζεται στο ομαδικό παιχνίδι και στην απειλή από την περιφέρεια. Ο Ντανίλο Γκαλινάρι φέρνει εμπειρία, ο Σιμόνε Φοντέκιο προσφέρει σκοράρισμα από τα φτερά, ενώ ο νεοπολιτογραφημένος Ντάριους Τόμπσον ενισχύει την περιφερειακή γραμμή. Η Ιταλία θα επιχειρήσει να κινηθεί με ταχύτητα και μακρινά σουτ για να ισορροπήσει τη δύναμη της Ελλάδας κοντά στο καλάθι με ηγέτη τον Αντετοκούνμπο. «Να σταματήσεις έναν φαινόμενο σαν τον Γιάννη; Αδύνατον. Θα κάνουμε το καλύτερο που μπορούμε», τόνισε χαρακτηριστικά ο Ποτσέκο στην παραμονή του αγώνα.

Η δύναμη των αριθμών

Η αίσθηση του παρκέ επιβεβαιώνεται και στα στατιστικά. Όπως ανέλυσε πρόσφατα η Betsson.gr, στους Ολυμπιακούς Αγώνες 2024 η Ελλάδα είχε net rating +6,23 ανά 100 κατοχές με τον Γιάννη στο παρκέ, ενώ χωρίς αυτόν έπεφτε στο −2,77. Στο EuroBasket 2022 ο «Greek Freak» ολοκλήρωσε με 29,3 πόντους μέσο όρο, όντας πρώτος σκόρερ της διοργάνωσης. Τα δεδομένα αυτά δείχνουν πόσο καθοριστικός μπορεί να αποδειχθεί απέναντι σε μια ομάδα που βασίζεται στο ρυθμό και την περιφέρεια.

Η τακτική εξίσωση: «4» ή «5»;

Ο Βασίλης Σπανούλης καλείται να αποφασίσει σε ποια θέση θα αξιοποιήσει περισσότερο τον Αντετοκούνμπο. Στο EuroBasket 2022 μοιράστηκε τον χρόνο του σχεδόν ισόποσα ως πάουερ φόργουορντ και ως σέντερ. Η απουσία του Γιώργου Παπαγιάννη κάνει πιθανό να χρειαστεί περισσότερα λεπτά στο «5», κάτι που θα δοκιμαστεί άμεσα απέναντι σε παίκτες όπως ο Μέλι ή ο Γκαλινάρι. Το πλεονέκτημα είναι ότι ο Γιάννης μπορεί να προσαρμόζεται, είτε με πρόσωπο στο καλάθι είτε τρέχοντας το transition.

Ηγεσία και ψυχολογικό βάρος

Η αξία του Γιάννη δεν περιορίζεται στο σκοράρισμα. Είναι ο πρώτος στην προπόνηση και ο τελευταίος που αποχωρεί, δίνοντας το παράδειγμα. Παράλληλα, ηγεσία σημαίνει και συνοχή: λίγο πριν από την πρεμιέρα, έντυσε όλη την ομάδα με το νέο μοντέλο παπουτσιών του, στέλνοντας μήνυμα ενότητας. Σε ένα ντέρμπι με την Ιταλία, τέτοιες κινήσεις αποκτούν ιδιαίτερο βάρος, καθώς δείχνουν πως όλοι μπαίνουν στη μάχη με τα ίδια «όπλα».

Με τον Γιάννη στο παρκέ, όλα αλλάζουν

Η Εθνική με τον Αντετοκούνμπο έχει άλλη δυναμική, τόσο στους αριθμούς όσο και στην ψυχολογία. Το ζητούμενο του EuroBasket 2025 είναι η ατομική κυριαρχία να μετατραπεί σε συλλογική διάκριση. Η πρεμιέρα με την Ιταλία δεν αφήνει περιθώρια χαλάρωσης: αν η Ελλάδα βρει τον σωστό ρυθμό γύρω από τον ηγέτη της, τότε ο δρόμος για το ευρωπαϊκό βάθρο μπορεί να ξεκινήσει με το δεξί.