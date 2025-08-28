Παναθηναϊκός: Πρώτη προπόνηση με τα πράσινα για τον Σορτς (pic)

Ο Τι Τζέι Σορτς προπονήθηκε για πρώτη φορά με τη φανέλα του Παναθηναϊκού στο ΟΑΚΑ.

Το «τριφύλλι» μετράει αντίστροφα για την εκκίνηση της προετοιμασίας του, με τον Αμερικανό άσο να δίνει το «παρών» στο «Telekom Center Athens» και να κάνει την πρώτη του προπόνηση.

Υπενθυμίζουμε πως η προετοιμασία του Παναθηναϊκού είναι προγραμματισμένη για να ξεκινήσει τη Δευτέρα 1 Σεπτεμβρίου.

Δείτε τις σχετικές εικόνες: