Παναθηναϊκός: Πρώτη προπόνηση με τα πράσινα για τον Σορτς (pic)

Το «τριφύλλι» μετράει αντίστροφα για την εκκίνηση της προετοιμασίας του, με τον Αμερικανό άσο να δίνει το «παρών» στο «Telekom Center Athens» και να κάνει την πρώτη του προπόνηση.
Υπενθυμίζουμε πως η προετοιμασία του Παναθηναϊκού είναι προγραμματισμένη για να ξεκινήσει τη Δευτέρα 1 Σεπτεμβρίου.
Δείτε τις σχετικές εικόνες:
𝐅𝐢𝐫𝐬𝐭 𝐭𝐫𝐚𝐢𝐧𝐢𝐧𝐠 𝐢𝐧 𝐆𝐫𝐞𝐞𝐧 ☘️@tjshorts5 hit the court for his very first practice with Panathinaikos BC AKTOR!— Panathinaikos BC (@Paobcgr) August 28, 2025
Check out the full photo album exclusively on CLUB 1908: https://t.co/IJffh0iB5l📲#WeTheGreens #paobcaktor #LiveTheGreenMagic #Club1908… pic.twitter.com/uxBJldoMSr