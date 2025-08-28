Πρόεδρος Παρτιζάν: «Στη Βιέννη πιθανότατα το παιχνίδι με τον Ολυμπιακό»

Ο πρόεδρος της Παρτιζάν, Όστογια Μιχάιλοβιτς, σε δηλώσεις του ανέφερε πως το εντός έδρας παιχνίδι με τον Ολυμπιακό για την Εuroleague είναι πιθανό να διεξαχθεί στη Βιέννη.

Όπως έχει γίνει γνωστό, η αναμέτρηση που είναι προγραμματισμένη για την 22η αγωνιστική (16 Ιανουαρίου) δεν μπορεί να γίνει στο Βελιγράδι λόγω του πανευρωπαϊκού πρωταθλήματος Υδατοσφαίρισης κι έτσι αναζητείται έδρα.

Αναλυτικά οι δηλώσεις του στο «mozzart sport»:

«Είμαστε υποχρεωμένοι να παίξουμε τρία παιχνίδια μακριά από την αρένα μας. Κοιτάζουμε προς τις μεγάλες μπασκετικές πόλεις, όπου έχουμε αρκετούς φιλάθλους μας εκεί.

Σκεφτόμαστε τη Βιέννη, το Μόναχο και μία άλλη πόλη, την οποία δεν μπορώ να αποκαλύψω επειδή δεν είναι ακόμα σίγουρο ότι μπορούμε να αγωνιστούμε εκεί (σ.σ. έχει ακουστεί η Θεσσαλονίκη).

Η σκέψη μας είναι να παίξουμε με τον Ολυμπιακό στη Βιέννη, όπου υπάρχει μεγάλη σερβική διασπορά που ζει εκεί.

Οι Αρχές της πόλης έχουν δείξει μεγάλο ενδιαφέρον να μας βοηθήσουν. Θα συζητήσω μαζί τους στο τέλος του μήνα. Σε ένα μήνα θα ξέρουμε πού θα δώσουμε αυτά τα παιχνίδια».