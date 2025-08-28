Ευρωμπάσκετ Κορασίδων: Σήμερα το βράδυ με το Λουξεμβούργο

Μετρώντας τρεις νίκες και δύο ήττες στο Ευρωμπάσκετ Κορασίδων (Β΄ κατηγορία) που διεξάγεται στην Κωνσταντινούπολη, η Εθνική καλείται σήμερα (28/8) να ξεπεράσει το εμπόδιο του Λουξεμβούργου (20.30) στην προσπάθεια κατάληψης της 9ης θέσης.

Για τον πρότελευταίο αγώνα της ελληνικής ομάδας στο τουρνουά μίλησε η βοηθός προπονητή της Εθνικής Κορασίδων Κατερίνα Ανδρεοπούλου: «Το Λουξεμβούργο είναι μια ομάδα η οποία είναι καλή στο ανοιχτό γήπεδο με πολλές κατοχές. Θα προσπαθήσουμε να περιορίσουμε τις κατοχές τους, να ασκήσουμε πίεση καθώς έχουμε ένα πλεονέκτημα στα γκαρντ μας, για να πάρουμε ένα παιχνίδι που είναι σημαντικό για εμάς, μαζί με το αυριανό, προκειμένου να πάρουμε την 9η θέση», ενώ για το γεγονός ότι δύο από τους αντιπάλους μας στον Δ΄ όμιλο είναι στα ημιτελικά ανέφερε: «Ξέραμε ότι με νίκη επί της Βουλγαρίας κρινόταν η άνοδος στην Α΄ κατηγορία. Βρεθήκαμε σε μια πολύ άσχημη ημέρα σε εκείνο το ματς. Βουλγαρία και Λιθουανία είναι με το ένα πόδι στην Α΄ κατηγορία. Η Βουλγαρία παίζει με την Ελβετία, η Λιθουανία και να χάσει από την Τουρκία έχει ακόμα ένα ματς. Είναι κάτι που μας έχει στεναχωρήσει. Είναι άχαρο να παίζεις για την 9η θέση καθώς ήμασταν στις τέσσερις καλύτερες ομάδες της κατηγορίας. Και στο χθεσινό παιχνίδι η αντίπαλος δεν ήταν της δικής μας δυναμικότητας. Ωστόσο θέλουμε να πάρουμε αυτά τα δύο τελευταία ματς και να κλείσουμε με νίκες».

Το πρόγραμμα των σημερινών αγώνων

Πέμπτη 28 Αυγούστου

Ημιτελικά

18.00 Τουρκία-Λιθουανία

20.30 Ελβετία-Βουλγαρία

Αγώνες κατάταξης

Θέσεις 5-8

13.00 Ολλανδία-Βοσνία και Ερζεγοβίνη

15.30 Σλοβακία-Πορτογαλία

Θέσεις 9-12

18.00 Ισλανδία-Δανία

20.30 Λουξεμβούργο-Ελλάδα

Θέσεις 13-16

13.00 Σουηδία-Ουκρανία

15.30 Αυστρία-Νορβηγία

Θέσεις 17-19

10.30 Αζερμπαϊτζάν-Βόρεια Μακεδονία

Η αναμέτρηση Λουξεμβούργο-Ελλάδα θα μεταδοθεί σε live streaming από το κανάλι YouTube της FIBA.