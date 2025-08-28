«Δεν είναι σοβαρός ο τραυματισμός του Ζάγκαρς»

Λήξη συναγερμού με τον Αρτούρς Ζάγκαρς στη Λετονία, αφού όπως φαίνεται δεν έχει κάτι το σοβαρό.

Η Λετονία πέρα από τη βαριά ήττα από την Τουρκία είχε να αντιμετωπίσει και τον τραυματισμό του Ζάγκαρς, που όπως όμως αναφέρει το «basketnews» δεν είναι κάτι το σοβαρό.

Σίγουρα ο τραυματισμός του δεν είναι κάτι που μπορεί να τον θέσει εκτός συνέχειας Eurobasket, αλλά μένει να φανεί αν θα αγωνιστεί κόντρα στην Εσθονία στην 2η αγωνιστική της διοργάνωσης.

