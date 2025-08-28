Κι όμως συνέβη: Ο Μιχαΐλοβιτς έχασε την πρεμιέρα του Eurobasket λόγω... αχινού!

Σίγουρα μπαίνει στους πιο περίεργους τραυματισμούς στην ιστορία του Eurobasket, αφού ο Βλάντιμιρ Μιχαΐλοβιτς έχασε την πρεμιέρα λόγω αχινού!

Ο άσος του Μαυροβουνίου στις αρχές του καλοκαιριού είχε πατήσει αχινό, με το πρόβλημα να τον ταλαιπωρεί το επόμενο χρονικό διάστημα και να αναγκάζεται να υποβληθεί σε επέμβαση.

Αυτός ήταν και ο λόγος που δεν έδωσε το «παρών» στην πρεμιέρα της εθνικής του ομάδας κόντρα στη Γερμανία, με τους ανθρώπους του Μαυροβουνίου να ελπίζουν πως θα προλάβει το ματς με τη Λιθουανία την Παρασκευή (29/9).

