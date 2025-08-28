Παρόπονα από τον Σρέντερ: «Δεν μου αρέσουν οι πρωινοί αγώνες, είμαστε παγκόσμιοι πρωταθλητές»

Το παράπονό του σχετικά με τις ώρες διεξαγωγής των αναμετρήσεων της Γερμανίας στο Eurobasket στη φάση των ομίλων εξέφρασε ο Ντένις Σρέντερ.

Η Γερμανία αντιμετώπισε το Μαυροβούνιο στις 16:30 την Τετάρτη (27/8), ενώ έχει να δώσει δύο παιχνίδια κόντρα σε Σουηδία (29/8) και Λιθουανία (30/8) στις 13:30, γεγονός που δεν άρεσε καθόλου στον Σρέντερ.

Αναλυτικά οι δηλώσεις του:

«Δεν μου αρέσουν οι πρωινοί αγώνες. Έπρεπε να μας δώσουν καλύτερη ώρα, είμαστε παγκόσμιοι πρωταθλητές».

