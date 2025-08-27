Γκάλης για Εθνική: «Με αποφασιστικότητα, συγκέντρωση, υγεία και τύχη και όλους τους Έλληνες πάντα δίπλα της»

Τη δική του βαρύτητα έχει πάντα το μήνυμα του Νίκου Γκάλη για την Εθνική ομάδα.

Ο θρύλος του ελληνικού μπάσκετ και πρωταγωνιστής του θριάμβου το 1987 δε θα μπορούσε να μη στείλει τις ευχές του μία ημέρα πριν την πρεμιέρα της Εθνικής στο Eurobasket. Η Ελλάδα αντιμετωπίζει το βράδυ της Πέμπτης (28/8, 21:30) την Ιταλία και ο Νίκος Γκάλης έστειλε το εξής μήνυμα:

«Καλή επιτυχία στην προσπάθεια της Εθνικής Ομάδας για διάκριση στο EuroBasket 2025. Με αποφασιστικότητα, συγκέντρωση, υγεία και τύχη και βέβαια με όλους τους Έλληνες πάντα δίπλα της. Η Εθνική Ελλάδας είναι η Ομάδα μας».

