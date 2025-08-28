Eurobasket: Πρώτο τζάμπολ για την Ελλάδα κόντρα στην Ιταλία

Το Eurobasket 2025 συνεχίζεται και η Ελλάδα θα δώσει το πρώτο της παιχνίδι απέναντι στην Ιταλία.

Η πρώτη αγωνιστική της φάσης των ομίλων του Eurobasket 2025 συνεχίζεται. Την Πέμπτη (28/8) θα κάνει την πρεμιέρα της στην διοργάνωση και η Ελλάδα.

Το σύνολο του Βασίλη Σπανούλη θα κοντραριστεί με την Ιταλία, την οποία κέρδισε με 76-74 στο ΟΑΚΑ σε ένα φιλικό προετοιμασίας πριν από λίγες μέρες. Φυσικά, η «επίσημη αγαπημένη» θέλει να ξεκινήσει με νίκη την πορεία της και οι διεθνείς θα τα δώσουν όλα για το θετικό αποτέλεσμα.

Το τζάμπολ της αναμέτρησης θα γίνει στις 21:30 και ο αγώνας θα μεταδοθεί από το ΕΡΤNews.

Αναλυτικά το πρόγραμμα:

15:00 Γεωργία-Ισπανία

15:00 Ισραήλ-Ισλανδία

18:00 Βέλγιο-Γαλλία

18:15 Βοσνία-Κύπρος

21:30 Ελλαδα-Ιταλία

21:30 Σλοβενία-Πολωνία

