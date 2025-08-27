«Οδοστρωτήρας» Μάρκανεν: Παρέσυρε τον αντίπαλό του και κάρφωσε δυναμικά (vid)

Εντυπωσιακή φάση από τον Λάουρι Μάρκανεν κόντρα στη Σουηδία.

O Φινλανδός σταρ των Γιούτα Τζαζ πρόσφερε θέαμα με το... καλημέρα στο ματς της πρεμιέρας για τη χώρα του απέναντι στη Σουηδία.

Στα πρώτα λεπτά της πρώτης περιόδου βρήκε τον χώρο και αφού παρέσυρε τον Βίκτορ Γκάντεφορς, κάρφωσε δυναμικά στο αντίπαλο καλάθι.

Δείτε τη φάση:

