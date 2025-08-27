Αταμάν: «Παίξαμε τέλειο μπάσκετ - Δείξαμε στην Ευρώπη ότι είμαστε από τις καλύτερες ομάδες»

Μετά την νίκη της Τουρκίας κόντρα στην Λετονία ο Εργκίν Αταμάν είχε τα καλύτερα να πει για την ομάδα του, τονίζοντας πως απέδειξε πως είναι από τις καλύτερες στην διοργάνωση.

Αναλυτικά τα όσα είπε:

«Νομίζω ότι όταν παίζεις εκτός έδρας, η αρχή είναι πολύ σημαντική. Ξεκινήσαμε λοιπόν πολύ καλά το παιχνίδι με εξαιρετική άμυνα, κινούσαμε την μπάλα, μέσα και έξω, και πήραμε τον έλεγχο του παιχνιδιού. Μόνο στο τελευταίο μέρος της δεύτερης περιόδου κάναμε μερικά περιττά λάθη. Η αρχή του δεύτερου ημιχρόνου ήταν επίσης σημαντική. Δεν τους αφήσαμε να βρουν εύκολα σουτ.

Νομίζω ότι παίξαμε τέλειο μπάσκετ. Μια πολύ σημαντική νίκη για εμάς. Νομίζω ότι δείξαμε σε όλη την Ευρώπη ότι είμαστε μια από τις καλύτερες ομάδες σε αυτό το τουρνουά.

Πριν από το παιχνίδι, είδα ότι όλοι θεωρούσαν τη Λετονία φαβορί. Αλλά είπα στους παίκτες μου ότι είμαστε μια δυνατή ομάδα και το δείξαμε αυτό στο γήπεδο. Τώρα, είναι σημαντικό να παίξουμε το ίδιο μπάσκετ και στα υπόλοιπα παιχνίδια».

