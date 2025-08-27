MENU
Κέρδισε την Νορβηγία η Ελλάδα, θα παλέψει για τις θέσεις 9-12

Τρίτη νίκη για την Εθνική στο Ευρωμπάσκετ Κορασίδων (Β΄ κατηγορία) που διεξάγεται στην Κωνσταντινούπολη, καθώς επικράτησε σήμερα (27/8) με 77-39 της Νορβηγίας.

Πλέον το αντιπροσωπευτικό μας συγκρότημα θα αγωνιστεί για τις θέσεις 9-12 στους αγώνες κατάταξης του τουρνουά. Επόμενο παιχνίδι αύριο (28/8) με τον νικητή του αγώνα Αυστρία-Λουξεμβούργο.

Ιδανικό ξεκίνημα για την ελληνική ομάδα που προηγήθηκε πολύ γρήγορα με 8-0 (2΄19΄΄) , ενώ με το τρίποντο της Μηλιτσοπούλου ανέβασε τη διαφορά στο 17-4 στην εκπνοή του πρώτου δεκαλέπτου.

Η πολύ καλή εικόνα της Εθνικής είχε συνέχεια και στο δεύτερο δεκάλεπτο με την Τουμπανιάρη να διαμορφώνει με δίποντο το 23-4 (12΄07΄΄). Η διαφορά έφθασε στο +21 και σκορ 29-8 (14΄33΄΄), ωστόσο η Νορβηγία με ένα σερί 11-0 μείωσε σε 29-19 (17΄14΄΄).

Δυναμικό ξεκίνημα και στην τρίτη περίοδο από την ελληνική ομάδα, με τη διαφορά να ανεβαίνει και πάλι μετά από το τρίποντο της Βουγιούκα που έκανε το 40-22 (32΄14΄΄). Σε εξαιρετική ημέρα η Τουμπανιάρη (double double με 28 πόντους και 10 ριμπάουντ) διαμόρφωσε με δίποντο το 54-26 (27΄23΄΄).

Η Εθνική είχε πλέον τον απόλυτο έλεγχο στο γήπεδο. Η διαφορά ανέβηκε στη μέγιστη τιμή στο +38 μετά από εύστοχη βολή της Κακαρά η οποία έγραψε το τελικό 77-39.  

Διαιτητές: Στεφάνοφ (Βουλγαρία), Σταμπάλια (Κροατία), Ιουρί (Μολδαβία)

Δεκάλεπτα: 17-4, 33-20, 55-30, 77-39

Ελλάδα (Καλογερόπουλος): Χουσελά 6(2), Κακαρά 10(1), Φουστέρη 7, Μιλητσοπούλου 8(2), Προδρομίδη 4, Παπαδάκου, Βουγιούκα 4(1), Σκούμα, Ντοκμετζή, Μπεκίρη 8, Τουμπανιάρη 28, Καβελίδη 2.

Μπορείτε να δείτε τα στατιστικά του αγώνα εδώ

