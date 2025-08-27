Τρίποντο του Όσμαν μετά από ankle breaker (vid)

Δείτε την πολύ ωραία ενέργεια του Τζέντι Όσμαν, ο οποίος ευστόχησε σε τρίποντο μετά από ankle breaker.

Κατά τη διάρκεια του αγώνας της Τουρκίας με την Λετονία ο Τζέντι Όσμαν κατάφερε να... ρίξει στο έδαφος τον αντίπαλό του με ankle breaker. Στη συνέχεια σηκώθηκε για τρεις και ευστόχησε από τα 6,75μ. πανηγυρίζοντας φυσικά την τρομερή του ενέργεια.

Δείτε το βίντεο:

Το Pamestoixima.gr στην καρδιά του Eurobasket 2025 (μεσότιτλος/heading 2)

