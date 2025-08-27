Τα 8 φιλικά του Αμαρουσίου που θα συμμετέχει σε διεθνές τουρνουά στην Τουρκία

Το Μαρούσι ετοιμάζεται για τη νέα αγωνιστική χρονιά και έχει προγραμματίσει οκτώ φιλικούς αγώνες προετοιμασίας, με συμμετοχή σε δύο τουρνουά.

Το σημαντικότερο τεστ θα είναι το διεθνές τουρνουά «YALCIN EFE TOURNAMENT» που θα διεξαχθεί στην Άγκυρα (18–20 Σεπτεμβρίου), με τη συμμετοχή κορυφαίων ομάδων όπως η Τουρκ Τέλεκομ, η Λοκομοτίβ Κούμπαν και η Καρσίγιακα.

Αναλυτικά το πρόγραμμα:

30 Αυγούστου : Μαρούσι – Παπάγου

5 Σεπτεμβρίου : Πανιώνιος – Μαρούσι (εκτός έδρας)

6 Σεπτεμβρίου : Μαρούσι – Περιστέρι (στον Άγιο Θωμά)

12–13 Σεπτεμβρίου : Τουρνουά «Μαυροσκούφεια» (Ιβανώφειο) | 12/9 Προμηθέας, 13/9 Καρδίτσα

18–20 Σεπτεμβρίου : Διεθνές τουρνουά «YALCIN EFE TOURNAMENT» (Άγκυρα) με Τουρκ Τέλεκομ, Λοκομοτίβ Κούμπαν, Καρσίγιακα

27 Σεπτεμβρίου: Μαρούσι – Κολοσσός (στον Άγιο Θωμά, ανοικτό για το κοινό)

Συνολικά, τρεις φιλικοί αγώνες θα δοθούν στον Άγιο Θωμά, με το τελευταίο απέναντι στον Κολοσσό να αποτελεί την πρόβα τζενεράλε με την παρουσία φιλάθλων.