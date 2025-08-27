Το Μαυροβούνιο το πάλεψε για ένα ημίχρονο, όμως στην επανάληψη η Γερμανία... πάτησε το γκάζι, κυριάρχησε στο παρκέ και πήρε μία επιβλητική νίκη με 76-106.

Μαυροβούνιο και Γερμανία αναμετρήθηκαν στην 1η αγωνιστική της φάσης των ομίλων του Eurobasket. Οι δύο ομάδες μπήκαν καλά στον αγώνα και οι τυπικά γηπεδούχοι ήταν ανταγωνιστικοί για ένα ημίχρονο (43-46). Ωστόσο, στην επανάληψη η Γερμανία ανέβασε κατακόρυφα την απόδοσή της, δεν επέτρεψε στο Μαυροβούνιο να διεκδικήσει κάτι από τον αγώνα και επικράτησε εύκολα με 106-76.

Για την Γερμανία ο Φραντζ Βάγκνερ τελείωσε τον αγώνα με 22 πόντους, 8 ριμπάουντ, 1 ασίστ και 2 κλεψίματα, ενώ ο Ντένις Σρέντερ προσέθεσε 21 πόντους, 2 ριμπάουντ και 4 ασίστ. Από την άλλη, για το Μαυροβούνιο ο Νίκολα Βούτσεβιτς είχε 23 πόντους, 10 ριμπάουντ, 5 ασίστ και ο Κάιλ Άλμαν μέτρησε 18 πόντους, 4 ριμπάουντ, 3 ασίστ και 2 κλεψίματα.

Καλό ξεκίνημα και προβάδισμα για την Γερμανία

Ο Βάγκνερ άνοιξε το σκορ του αγώνα, με τον Άλμαν να βάζει μπροστά το Μαυροβούνιο με το πρώτο τρίποντο του αγώνα (3-2). Οι τυπικά γηπεδούχοι προηγήθηκαν με double score με το τρίποντο του Γιοβάνοβιτς (8-4) και οι Σρέντερ και Βάγκνερ ισοφάρισαν σε 8-8. Ο τελευταίος με ακόμη τρεις πόντου έκανε το 8-11 και ο Βούτσεβιτς με ακόμη ένα τρίποντο διαμόρφωσε το 11-11. Ομπστ και Σρέντερ με ένα σερί 6-0 διαμόρφωσαν το 11-17. Η Γερμανία συνέχισε να προηγείται και τελικά έκλεισε το πρώτο δεκάλεπτο μπροστά με 20-24.

Κοντά στο σκορ οι ομάδες και μπροστά στα αποδυτήρια οι Γερμανοί

Ο Ντρόμπνιακ με ένα δικό του σερί 5-0 έβαλε μπροστά το Μαυροβούνιο (25-24) αλλά με τους Βόιγκτμαν και Σρέντερ οι Γερμανοί πήραν ξανά το προβάδισμα (27-32). Ο Ντρόμπνιακ έδωσε ξανά σκορ στην ομάδα του, με τον Σρέντερ να πετυχαίνει ακόμα πέντε πόντους για το 29-37. Ο Βούτσεβιτς «απάντησε» με ένα δικό του 4-0 (33-37) και τελικά οι δύο ομάδες πήγαν στα αποδυτήρια με το σκορ στο 43-46 υπέρ των Γερμανών.

«Καθάρισε» το ματς η Γερμανία

Η Γερμανία μπήκε δυνατά στην τρίτη περίοδο και... καθάρισε τον αγώνα. Με τους Σρέντερ, Τάις, Βάγκνερ και Ομπστ έκανε ένα σερί 9-2 και προηγήθηκε με δέκα πόντους (45-55). Ο Ντρόμπνιακ έδωσε... ανάσα στο Μαυροβούνιο, αλλά ξανά οι Ομπστ, Βάγκνερ και Σρέντερ έκαναν ό,τι ήθελαν επιθετικά και διαμόρφωσαν το 49-65. Ο Άλμαν ευστόχησε σε ένα τρίποντο, αλλά είδε τον Σρέντερ να «απαντάει» και στη συνέχεια ο Τίμαν και Ομπστ έβαλαν την Γερμανία μπροστά με 21 πόντους (52-73). Το Μαυροβούνιο δεν μπόρεσε να αντιδράσει και μπήκε στην τελευταία περίοδο πίσω με 55-79.

Επιβλητική νίκη με πόντους για την Γερμανία

Ο Χατζιμπέγκοβιτς με ένα προσωπικό 5-0 μείωσε σε 60-79 και μετά τις βολές του Βάγκνερ ο Άλμαν έκανε το 62-81. Μπόνγκα και Βάγκνερ ανέβασαν τη διαφορά στους 25 (62-87) και ο Λο με τρίποντο έκανε το 64-90. Η Γερμανία έφτασε τους 100 πόντους με το καλάθι του Χόλατζ και τελικά πήρε τη νίκη με 76-106.

Τα δεκάλεπτα: 20-24, 43-46, 55-79, 76-106

Τα στατιστικά του αγώνα.

