Κολοσσός: Αυτά θα είναι τα νούμερα των παικτών για τη νέα σεζόν

Τα νούμερα που θα φοράνε οι παίκτες του για τη νέα σεζόν δημοσίευσε ο Κολοσσός Ρόδου.

Οι Ροδίτες ξεκινούν την προετοιμασία τους στις 29 Αυγούστου, με την πλειοψηφία των παικτών να φτάνουν στο νησί αύριο, Πέμπτη. Μοναδική εξαίρεση ο Ντάνιελ Άκιν, ο οποίος βρίσκεται με την αποστολή της Μεγάλης Βρετανίας στο EuroBasket.

 Αναλυτικά οι αριθμοί των παικτών:

  • 0. Άντριου Γκάουντλοκ
  • 1. Τσέβεζ Γκούντγουιν
  • 4. Ζώης Καράμπελας
  • 6. Ιωσήφ Κολοβέρος
  • 8. Μαρτίνας Βάρνας
  • 9. Ανδρέας Πετρόπουλος
  • 10. Μίλαν Μπάρμπιτς
  • 13. Νίκος Καμαριανός
  • 15. Λίνος Χρυσικόπουλος
  • 19. Αλέξανδρος Καλαϊτζάκης
  • 25. Γκάμπριελ Γκαλβανίνι
  • 30. Ντάνιελ Άκιν
