Κολοσσός: Αυτά θα είναι τα νούμερα των παικτών για τη νέα σεζόν

Τα νούμερα που θα φοράνε οι παίκτες του για τη νέα σεζόν δημοσίευσε ο Κολοσσός Ρόδου.

Οι Ροδίτες ξεκινούν την προετοιμασία τους στις 29 Αυγούστου, με την πλειοψηφία των παικτών να φτάνουν στο νησί αύριο, Πέμπτη. Μοναδική εξαίρεση ο Ντάνιελ Άκιν, ο οποίος βρίσκεται με την αποστολή της Μεγάλης Βρετανίας στο EuroBasket.

Αναλυτικά οι αριθμοί των παικτών: