Κολοσσός: Αυτά θα είναι τα νούμερα των παικτών για τη νέα σεζόν

Οι Ροδίτες ξεκινούν την προετοιμασία τους στις 29 Αυγούστου, με την πλειοψηφία των παικτών να φτάνουν στο νησί αύριο, Πέμπτη. Μοναδική εξαίρεση ο Ντάνιελ Άκιν, ο οποίος βρίσκεται με την αποστολή της Μεγάλης Βρετανίας στο EuroBasket.
Αναλυτικά οι αριθμοί των παικτών:
- 0. Άντριου Γκάουντλοκ
- 1. Τσέβεζ Γκούντγουιν
- 4. Ζώης Καράμπελας
- 6. Ιωσήφ Κολοβέρος
- 8. Μαρτίνας Βάρνας
- 9. Ανδρέας Πετρόπουλος
- 10. Μίλαν Μπάρμπιτς
- 13. Νίκος Καμαριανός
- 15. Λίνος Χρυσικόπουλος
- 19. Αλέξανδρος Καλαϊτζάκης
- 25. Γκάμπριελ Γκαλβανίνι
- 30. Ντάνιελ Άκιν