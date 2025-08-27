Μόρις για Λεμπρόν: «Μπορεί να παίξει άλλα τέσσερα χρόνια»

Ο Μαρκίφ Μόρις αναφέρθηκε σε δηλώσεις του στον Λεμπρόν Τζέιμς, τονίζοντας πως ο «Βασιλιάς» μπορεί να αγωνίζεται για ακόμα τέσσερα χρόνια αν θέλει.

Ο Λεμπρόν Τζέιμς συνεχίζει να γράφει τη δική του ιστορία στο ΝΒΑ και ετοιμάζεται για την 23η σεζόν της καριέρας του.

Ο Μαρκίφ Μόρις, ο οποίος ήταν συμπαίκτες του «Βασιλιά» στους Λος Άντζελες Λέικερς, μίλησε στο «Million Dollaz Worth of Game» podcast και τόνισε πως ο Λεμπρόν μπορεί να αγωνίζεται για ακόμα τέσσερα χρόνια αν θέλει.

Αναλυτικά τα όσα είπε:

«Πόσο είναι τώρα, 41, 42; Σίγουρα μπορεί να παίξει μέχρι τα 46. Αυτό είναι γεγονός, είναι πραγματικότητα. Είναι 42 και εξακολουθεί να έχει τα καλύτερα χρόνια της καριέρας του, στα 42. Θα μπορούσε να παίξει μέχρι τα 46. Θα έλεγα άλλα τέσσερα χρόνια αν ήθελε. Θα μπορούσε να παίξει άλλα τέσσερα χρόνια αν ήθελε. Παίζει τώρα σε τόσο υψηλό επίπεδο και είναι ο δεύτερος καλύτερος παίκτης της ομάδας, οπότε είναι το επίκεντρο».