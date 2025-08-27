Ιστορικό ρεκόρ με το... καλημέρα από τη Λιθουανία

Στο εναρκτήριο παιχνίδι του φετινού Eurobasket η Λιθουανία εκτός από την εύκολη νίκη επί της Μεγάλης Βρετανίας, σημείωσε και ένα ιστορικό ρεκόρ.

Οι Λιθουανοί επικράτησαν άνετα με 94-70, ενώ παράλληλα έβαλαν τη χώρα τους στην πρώτη γραμμή της λίστας των ομάδων με τα περισσότερα ριμπάουντ.

Και αυτό επειδή μάζεψαν συνολικά 57 ριμπάουντ (34 αμυντικά - 23 επιθετικά), τα περισσότερα από κάθε άλλη ομάδα σε επίπεδο Eurobasket, με τον Γιόνας Βαλαντσιούνας να είναι ο πρώτος για την ομάδα του με 9 ριμπάουντ.

To προηγούμενο ρεκόρ κατείχαν η Κροατία με 54 «σκουπίδια» το 2003, ενώ την ίδια επίδοση είχαν σημειώσει και οι Ρώσοι το 1995.

