Ανοιχτή προπόνηση στον Πανιώνιο και κάλεσμα στον κόσμο: «Να είστε όλοι εκεί»

Ο Πανιώνιος με ανακοίνωση κάλεσε τον κόσμο να δώσει το «παρών» στον αγιασμό και την ανοιχτή προπόνηση που θα πραγματοποιηθεί την Τρίτη (3/9).

Αναλυτικά η ανακοίνωση:

«Η ΚΑΕ Πανιώνιος καλεί τους φίλους της ομάδας στην προπόνηση της Τετάρτης 3/9 που θα είναι ανοιχτή για το κοινό!

Η σχέση που έχει ο Πανιώνιος με τους φίλους του, διαχρονικά, είναι στενή και για το λόγο αυτό στον Αγιασμό για τη νέα αγωνιστική περίοδο θα είμαστε ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ.

Θα ακολουθήσει η προπόνηση της ομάδας, την οποία θα μπορούν επίσης να παρακολουθήσουν οι φίλοι της ομάδας. Υπενθυμίζουμε ότι όλες οι προπονήσεις διεξάγονται κεκλεισμένων των θυρών, αλλά δεν θα μπορούσαμε να αρνηθούμε στους φίλους μας να παρακολουθήσουν έστω μία, πριν από τα φιλικά προετοιμασίας που θα κορυφωθούν με το τουρνουά «Ανδρέας Βαρίκας» (19-20 Σεπτεμβρίου) στη διάρκεια του οποίου θα βραβευτεί και ο σπουδαίος Βλάντο Τζούροβιτς.

Μας περιμένει λοιπόν μια συναρπαστική χρονιά στην Stoiximan GBL και φυσικά στο BKT Eurocup και οι φίλοι του Πανιωνίου θα έχουν τη δυνατότητα να παρακολουθήσουν για πρώτη φορά από κοντά την ομάδα και τους νέους παίκτες μας!

Ραντεβού λοιπόν στις 17:00 της Τετάρτης (3/9) στο Δ.Α.Κ. Γλυφάδας όπου πρώτα θα γίνει ο Αγιασμός κι ακολούθως η προπόνηση της ομάδας!

Να είστε όλοι εκεί ώστε να νιώσουν οι νέοι παίκτες την αγάπη, την πίστη και τη δύναμη που έχει ο κόσμος του Πανιωνίου.

Σας περιμένουμε».