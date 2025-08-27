Λειβαδιώτης: «Πολύ ενθουσιασμένοι και περήφανοι που θα παίξουμε απέναντι στους κορυφαίους του κόσμου»

Ο προπονητής της Κύπρου σε δηλώσεις του ενόψει της πρεμιέρας του Eurobasket στάθηκε στον ενθουσιασμό της ομάδας για την συμμετοχή της στην διοργάνωση, τονίζοντας πως μπορεί να είναι το αουτσάιντερ ωστόσο οι παίκτες του είναι μαχητές.

Αναλυτικά οι δηλώσεις του:

«Θέλω να καλωσορίσω όλο τον κόσμο στη χώρα μας. Είναι τιμή μας να βρισκόμαστε εδώ, στο EuroBasket 2025. Η πρώτη μας παρουσία, αισθανόμαστε πολύ ενθουσιασμένοι, πολύ περήφανοι που θα παίξουμε απέναντι στους κορυφαίους του κόσμου. Είναι μια ευκαιρία για όλους μας, για τον κόσμο και για τη χώρα, να ανταγωνιστεί και να δείξει ότι έχουμε μπάσκετ κι εδώ και το αγαπάμε.

Είμαστε το αουτσάιντερ κι αυτή είναι η πραγματικότητα. Αντιμετωπίσαμε μεγάλες ομάδες όπως η Βοσνία, η Γαλλία και η Κροατία. Ο κόσμος ήταν εκεί και μας έδωσε ώθηση. Είμαι σίγουρος ότι θα είναι και πάλι στο πλευρό μας, όχι μόνο στους δικούς μας αγώνες, αλλά σε όλους, για τους μεγάλους παίκτες που θα βρεθούν σε αυτό το γήπεδο. Είναι κάτι σαν όνειρο για εμάς το γεγονός ότι είμαστε στο EuroBasket 2025. Δεν ξεχνάω τη στιγμή που κλήθηκα πριν από τρία χρόνια να γίνω ο προπονητής της Κύπρου. Πρέπει πάντα να σκεφτόμαστε ότι οι παίκτες δούλεψαν για δύο μήνες για να κλείσουν την ψαλίδα με τους αντιπάλους τους. Έχουμε ένα φοβερό γκρουπ παιδιών, που είναι μαχητές και αγαπούν το μπάσκετ και αυτό που κάνουν. Για εμένα είναι φανταστικό το συναίσθημα».

Ο Νίκος Στυλιανού, που έχει αγωνιστεί και στο ελληνικό πρωτάθλημα, είπε με τη σειρά του: «Είναι μεγάλη τιμή για μας να φιλοξενούμε το Ευρωμπάσκετ. Ελπίζουμε να απολαύσουμε αυτή την εμπειρία και να βιώσετε την κυπριακή κουλτούρα. Είναι πάντα μεγάλη τιμή να φοράμε τη φανέλα της εθνικής ομάδας. Δεν έχει σημασία αν αντιμετωπίζεις μεγάλες ομάδες ή όχι, πάντα φοράμε τη φανέλα μας με τιμή και προσπαθούμε να κάνουμε περήφανη τη χώρα μας δίνοντας τα πάντα».



Για το αυριανό ματς είπε: «Είμαστε τυχεροί που έχουμε πρώτο αντίπαλο τη Βοσνία. Τους έχουμε αντιμετωπίσει δύο φορές και είναι καλό που θα έχουμε γνώριμο αντίπαλο. Είναι καλή ομάδα, με έμπειρους και υψηλού επιπέδου παίκτες, αλλά προετοιμαζόμαστε για δύο μήνες και θα δώσουμε τον καλύτερο εαυτό μας».



Τέλος, αναφέρθηκε και στη μεγάλη εικόνα της διεξαγωγής του Ευρωμπάσκετ στην Κύπρο. «Ένας μεγάλος στόχος είναι να φέρουμε κοντά στο μπάσκετ τα παιδιά της Κύπρου, να αγαπήσουν περισσότερο το άθλημα και να μεγαλώσει ως σπορ στη χώρα μας».

